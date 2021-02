La oss få ta eksamen!

Skal vi avskrive to årskull etter hverandre som «for dumme til å ta eksamen»?

Siren Bjorøy går i 2. klasse på Bergen Katedralskole. Hun jobber bedre hjemme enn på skolen. Foto: Privat

Siren Bjorøy IB-elev ved Bergen Katedralskole, 2. klasse (03er)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg lærer bedre med hjemmeskole. Elever på videregående er ansvarlig for egen læring, og eksamen er deres mulighet til å vise resultatene av innsatsen de har lagt ned.

De voksne klarer seg fint med hjemmekontor – hvorfor ikke vi? Hvis vi ikke har undervisningsgrunnlag for eksamen, burde ikke da alle ta skoleåret på nytt?

Vi har de samme hjelpemidlene tilgjengelig for læring som før, minus distraksjoner fra bråk og tøys i klasserommet. Jo da, lærerne formler litt med teknologien iblant, men vi har fortsatt skolebøker, internett, venner å spørre om hjelp og lærere som bryr seg om oss.

Når jeg jobber hjemme, gjør jeg meg ferdig oppgavene mine og fortsetter å lese (eller se videoer, eller snakke med andre) om stoffet til jeg kan det.

Pappa har jobbet på hjemmekontor hver dag kjempelenge nå, og på jobben hans (IT-greier i banken) er det snakk om høyere produktivitet med hjemmekontor. Hvorfor sier dere så at det går dårligere med oss elever?

«Selv om læreren ikke står der og puster meg i nakken lenger gjør jeg det jeg kan for å lære», skriver Siren Bjorøy. Foto: Thomas Brun / NTB (illustrasjonsbilde)

Jeg har snakket med flere venner om det – noen sier de blir «latere» av hjemmeskole, men altså ...? Sier dere at vi ser på Netflix istedenfor å lære? Folk gjorde det på skolen i fjor også, bare så det er sagt.

På hjemmeskole slipper vi distraksjonene fra vennene som sitter med oss i klasserommet. Hvorfor er vi ikke gode nok til å ta en nøytral ikke-mulig-å-jukse-prøve på slutten av året da?

Les også Vgs- og grunnskoleeksamen henger i en tynn tråd

For eksamen er nøytral og rettferdig. Den er garantien for at karakterene våre ikke er et mål på hvor god man er til å være på lærerens gode side. Ryktet går om at det er lettere å få en sekser på den ene skolen enn den andre. Skal det bare være sånn?

Skal han som jobbet drithardt for en femmer på den «vanskelige» skolen ha like stor sjanse på universitetet som hun som leverte inn to halvgode tekster og likevel fikk seks? Dette er bare vill fantasi, men hva hvis?

Vi kan kanskje ikke prikke læreren i ryggen hvert femte minutt lenger for å spørre om hjelp, og de kan ikke lenger gå rundt i klasserommet og puste deg i nakken mens de sjekker at du gjør det du skal. Men vi er gamle nok til å ta ansvar.

Er dette bare en unnskyldning? De som skriker høyest nå, er det dere som alltid har villet avskaffe eksamen? Eller er det de som har jukset på prøvene de har hatt hjemme? Siden det var så enkelt å gjøre – så vanskelig å la være.

Innsenderen mener det er viktig å la elevene få ta eksamen for å unngå urettferdige utslag av trynefaktor. Foto: Marie Havnen (arkiv)

Selv skal jeg ikke ta eksamen før neste år, men jeg liker ikke tanken på å være en del av generasjonen som gjorde det så dårlig at eksamen ble avlyst for å ta vare på følelsene våre.

Jobber alle virkelig så mye dårligere med hjemmeskole? Skal vi avskrive to årskull etter hverandre som «for dumme til å ta eksamen»?

Jeg jobber bedre hjemme, med mindre distraksjoner, lyder og fristelsen for å snakke med venner. Selv om læreren ikke står der og puster meg i nakken lenger, gjør jeg det jeg kan for å lære. Noen vil mene at hjemmekontor er mer produktivitet enn ellers, men de som skriker høyest her, er altså absolutt uenig.

Jeg trodde Norge var et av verdens beste land å bo i, så jeg skjønner ikke hvordan vi kan være så dårlige til å tilpasse oss en litt annerledes situasjon.