Brexit viser at vi kan få til noko betre enn EØS

Britane er omsider herre i eige hus.

Den erklærte «klovnen», Boris Johnson har gjort alle ja-sida sine skremselspropagandaer til skamme og fått i hamn ei god avtale, meiner innsendaren. Foto: Heathcliff O'Malley / The Daily Telegraph Pool

Oddvar Skre Hordaland Nei til EU

Etter fire år med forhandlingar er det klart at Storbritannia er ute av EU-unionen. På julaftan greidde statsminister Boris Johnson å bli einig med Ursula van der Leyen, presidenten i EU-kommisjonen, om ein avtale som begge partane kan leva med.

For fisk blir det ein overgangsperiode på fem år, før britane får kontroll over eigne fiskeressursar. I Nord-Irland går det mot ei overgangsløysing som medfører at Nord-Irland etter kvart blir ført tilbake til Irland, med grense i Irskesjøen. Fleire hundre år med krig, konflikt og undertrykking av det irske folket kan endeleg gå mot ein rettferdig og varig fred.

«Det britiske folket er endeleg, trass sterk motstand frå krefter i EU og den EU-venlege delen av Labour, blitt herre i eige hus», skriv Oddvar Skre. Foto: Privat

Brexit-planen medfører også at den – for britane – servile EU-domstolen vil bli skifta ut med ein uavhengig tvistedomstol i folkerettslege spørsmål, etter kanadisk modell.

Britisk forsking er kjent for å ligga på eit høgt plan. Den britiske regjeringa har difor valt å stå utanfor Erasmus-samarbeidet, men britiske forskarar vil framleis kunna delta i EU sine forskingsprogram på lik linje med eksempelvis Sveits.

Det britiske folket er altså endeleg, trass sterk motstand frå krefter i EU og den EU-venlege delen av Labour, blitt herre i eige hus. Rett nok på kostnad av den frie flyten av personar og kapital, men den erklærte «klovnen», statsminister Boris Johnson har gjort alle ja-sida sine skremselspropagandaer til skamme og greidd å få til ein god handelsavtale som har fått massiv tilslutning i britiske meiningsmålingar.

Brexitavtalen viser at det finst eit realistisk alternativ til EU som er betre enn EØS-avtalen. EØS er ikkje berre ein handelsavtale. Den knyter Noreg økonomisk og politisk til EU på ein slik måte at Noreg må retta seg etter EU sine direktiv og forordningar.

Avtalen gir også EU-regelverk forrang framfor norske lover og avtaler – inklusive Grunnloven – i alle saker som gjeld EØS-avtalen. Den går også føre dei internasjonale ILO-konvensjonane som vernar om arbeidstakarar sine rettar.

Framferda til flyselskapet Wizz Air illustrerer godt kva konsekvensar EØS-avtalen kan ha for norske forhold, meiner innsendaren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Konsekvensane av EØS-avtalen blir godt illustrert gjennom framferda til det ungarske flyselskapet Wizz Air, som vil spara kostnader ved å forby dei tilsette å organisera seg. Wizz Air bruker EØS-avtalen, og forbodet mot konkurransevriding, som grunnlag for søksmål mot offentlege verksemder og organisasjonar som vil boikotta selskapet.

Dersom dette søksmålet vinn fram, betyr det at EØS-avtalen vil gjera norske arbeidstakarar verjelause mot grådige spekulantar som utnyttar den frie etableringsretten innanfor EU- og EØS-området. Alle selskap som lojalt følgjer norsk standard i arbeidslivsspørsmål, risikerer å bli sett på sidelinja.

Då leiar i Europabevegelsen Vestland, Torbjørn Wilhelmsen, omtalte saka i BT for nokre dagar sidan, påstod han likevel at «brexitavtalen viser fordelane med EØS». Ap-leiar Jonas Gahr Støre har overfor Klassekampen uttrykt at brexitavtalen er klart dårlegare enn EØS-avtalen.

Det naturlege spørsmålet som då melder seg, er: Kven er EØS-avtalen til for? Er det for norske arbeidstakarar og folkevalde organ eller er det for profitthungrige – ofte useriøse – kapitalistar og spekulantar?