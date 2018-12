DEBATT: Hvor ofte har du ikke glemt å bruke gavekort du fikk av jobben, tanten din, barna dine?

Hanne Wetland har et veldig godt innlegg om «regifting» i BT 30. november. Ja, hvorfor ikke! Jeg har et annet tiltak litt i samme ånd, men det gjelder gavekort.

Hvor ofte har du ikke glemt å bruke gavekort du fikk av jobben, tanten din, barna dine? Hvor ofte har ikke du gitt et gavekort som aldri ble brukt? Det er helt normalt. Det er visstnok også helt normalt i USA at gavekort som aldri blir tatt ut, går videre til veldedige organisasjoner.

Det er jo helt genialt! Hvorfor gjør vi ikke det samme her i Norge? Hva hindrer oss? Vi kopierer jo amerikanerne i alt mulig annet, så hvorfor ikke kopiere noe de er skikkelig gode på – nemlig veldedighet.

Det blir sagt at vi nordmenn glemmer gavekort for 2,5 milliarder kroner i året. Tenk hva veldedige organisasjoner kan få utrettet med slike midler. Tenk den gode samvittigheten vi glemske forbrukere kan få. Det vil ikke koste handelsstanden noen ting, for pengene er allerede betalt inn.

Privat

Det er kanskje litt utfordringer med flytting av penger, noe administrasjon, men med dagens digitale løsninger kan ikke dette være vanskelig. Hvis det er slik at handelstanden er avhengig av at vi glemmer alle disse pengene i butikken, så er det bare trist, og jeg velger å tro at det ikke er tilfellet.

Dette er noe vi forbrukere, handelsstanden og de veldedige organisasjonene kan løse oss i mellom, helt politikerfritt.

Og nå som FNs 17 bærekraftsmål står på agendaen, blant annet hos Bergens Næringsråd, vil dette være en bitte liten endring for hver av oss, men en stor endring til sammen.

Så mitt juleønske for 2018 er at vi gjør denne lille endringen i løpet av 2019.