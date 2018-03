Hvorfor skal Norwegian vite hva jeg har mellom beina når jeg skal ut å fly?

Hvorfor skal matbutikken min vite om jeg er kvinne eller mann når jeg registrerer meg som fordelskunde? Hvorfor skal Norwegian vite hva jeg har mellom beina når jeg skal ut å fly?

Hvorfor er banken min interessert i kjønnet mitt?

Hvorfor er kjønn det første vi spør om når noen venter barn?

Hvorfor skal skolene vite hvilke kjønn barna våre har? Hvorfor er kjønn en del av hele presentasjonen av oss selv?

Kjønn er overalt. Du kan så vidt kjøpe deg en kaffe uten at du må registrere hvilke kjønn du har. Du kan nesten ikke kjøpe deg et produkt som ikke er spesifikt tiltenkt eller markedsført mot et spesielt kjønn.

Det er en grunn til at fotfilen markedsføres mot kvinner.

Matbutikken bryr seg lite om du har utover eller innover, fordi kjønn i et moderne samfunn er så mye mer. Kjønn er roller og forventninger. Kjønn er båser og identitetspolitikk.

Facebook spør ikke om kjønn fordi de lurer på hvilke tiss du har. De lurer på hvilken reklame de skal sende deg. Matbutikken også: De sender ikke Libresse-spam til Mann (40).

Så når man på kvinnedagen går bak paroler av typen «nei til kjønnsbåser», «nei til kjønnsroller», «nei til kjønnsdiskriminering» og «ja til kjønnsmangfold», så burde man kanskje heller spørre seg hva man trenger kjønn til.

Kjønn har en enkel biologisk funksjon. Det er praktisk for å organisere hvem som skal komme med frøet og hvem som har egget, men utover det har det ingen nytte.

Vi har nå to juridiske kjønn. Etter en lovendring for halvannet år siden, kan man nå bytte frem og tilbake som det passer hver enkelt. Du kan i prinsippet være kvinne i mars, mann i april og kvinne igjen i mai. Og for all del, ønsker du å styre med den papirmøllen, så kjør på.

Men husk at for hver gang du bytter, må du i banken og registrere deg på nytt igjen, melde inn nytt kjønn, melde inn nytt kjønnet personnummer. Fordi de bryr seg om slikt.

Alle bryr seg om kjønn.

Den muligheten gjør likevel noe med betydningen av kjønn. Kjønn er ikke lengre noe som bare er forhåndsbestemt. Du kan velge det selv, og godt er det. Så i stedet for å plassere mennesker i en kjønnsbås, for så å gi dem muligheten til å bytte om de ønsker det, hva med å heller fjerne hele systemet?

Hva med en «opt in»-løsning i stedet? Fordi når flere og flere nå begynner å etterlyse flere kjønn, flytter vi bare på problemet. Mange ønsker seg nå et tredje kjønn for alle som ikke føler seg hjemme i de to vi allerede har. Men det tredje kjønnet blir også en bås, vil også få sitt sett med forventninger. Bare vent og se.

Og etter hvert vil man etterlyse et fjerde juridisk kjønn, så et femte, så et sjette. Fordi båsene forsvinner aldri, kjønnsrollene vil finnes selv i disse nye kjønnene. Og man kan fortsette å opprette nye kjønn i et forsøk på å rømme fra det, eller man kan fjerne hele kjønnsinstitusjonen og la folk bare være mennesker.

Hva er det verste som kunne skjedd?

Vi kommer oss aldri bort ifra det. 8. mars-feminister kan gå tusenvis av mil i tog, men det vil ikke hjelpe. Fordi selv om disse rollene er skapt av omverdenen, velger man helt selv hvordan man skal forholde seg til dem. Og det er det som skal til for å endre dem. Så hvem roper man «Nei!» til?

Det er ikke menns feil, ikke staten, selv ikke Trump kan noe for at kvinnerollen er som den er.

Det er vi som har reprodusert den i generasjon etter generasjon.

Så enten kan vi opprette 50 nye sosiale juridiske kjønn, eller bare fjerne alle!