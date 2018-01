Det skal ikke være godt nok at man ikke «tror» at norske våpen blir brukt i Jemen.

Det er en selvfølge at norske myndigheter må forsikre seg om at norske våpen og forsvarsmateriell ikke havner i konflikten i Jemen. Likevel har Norge over lengre tid eksportert våpen og militærmateriell til land som deltar i krigen.

Faktisk har eksporten til disse landene økt under krigen.

Krigen i Jemen er en svært brutal konflikt, med flere dokumenterte angrep på sivile. Barn er spesielt hardt rammet, og er ofre for alle partenes krigføring. Væpnede grupper rekrutterer barnesoldater, og tilgangen til grunnleggende varer som mat og brensel er blokkert.

I flere år har SV stilt spørsmål ved om vi risikerer at våpnene som eksporteres fra Norge til de krigførende parter kan havne i Jemen. Høyre- og Frp-regjeringen har svart at de ikke har noe informasjon som indikerer det, men at de ikke kan garantere at våpnene ikke haver i Jemen. Vi har også foreslått, flere ganger, å stanse eksporten av alle våpen og forsvarsmateriell til alle land som intervenerer i Jemen.

De forslagene har blitt stemt ned.

Derfor var det gledelig at Utenriksdepartementet onsdag 3. januar meldte at Norge nå vil stanse eksporten av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater, fordi regjeringen frykter at våpnene kan havne i krigen. Det er et godt vedtak.

Men det er dermed god grunn til å undre seg over hvorfor Utenriksdepartementet åpnet opp for denne eksporten i utgangspunktet.

Det har ikke vært mangel på advarsler. Amnesty International, Redd Barna, Changemaker og flere andre organisasjoner har ropt varsku.

Når man eksporterer våpen og militærmateriell til land som deltar i krig, er det opplagt at det er risiko for at det vi eksporterer blir brukt i krig. Men i den politiske debatten om våpeneksport er bevisbyrden alltid pålagt de som advarer om faren, ikke de som selger våpnene.

Det må vi få gjort noe med.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Det skal ikke være godt nok at man ikke «tror» at norske våpen blir brukt i Jemen, slik representanten fra våpenprodusenten Nammo uttalte i Stortinget i forbindelse med behandlingen av SVs forslag om å stanse våpeneksport til landene som deltar i konflikten. Det må være Utenriksdepartementet sitt ansvar å sikre seg at man vet at norske våpen ikke blir brukt i Jemen.

Den enkleste måten å gjøre det på, er å stoppe eksporten av alt våpen og forsvarsmateriell til landene som deltar i krigen i Jemen, inkludert Saudi-Arabia.

Det burde et flertall samle seg om når dette forslaget stemmes over i Stortinget om få uker.

I tillegg burde vi endre våpeneksportregelverket for å hindre at vi selger våpen til regimer som deltar i denne typen kriger i fremtiden. Den svenske riksdagen har nylig vedtatt å stoppe eksport av våpen til autoritære diktaturer.

Stortinget burde se på noe lignende.

Norge har forpliktet seg til, blant annet gjennom internasjonale konvensjoner som Arms Trade Treaty, å ikke å selge våpen eller ammunisjon som kan brukes til å begå krigsforbrytelser. Nå er det på tide at vi får et regelverk som gjør at vi kan være sikre på at det ikke skjer.

Dette skal behandles i Stortinget 15. februar.

Jeg håper inderlig at flertallet vil sørge for at norske våpen og forsvarsmateriell ikke blir brukt til krigsforbrytelser.