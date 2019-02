Mindre testosteron, takk!

DEBATT: Vi ønsker oss listetopper som representerer mangfoldet i byen.

EN KVINNE: Slik vil trolig første rad i bystyret i Bergen se ut etter høstens valg. I tillegg til Hove og Valhammer.

Anje Müller Gjesdal, Stine Akre, Hilde B. Kalleklev, Josephine Munch Rasmussen, Kjersti Bjørnestad Berg

Publisert: Publisert 15. februar 2019 17:00







Denne uken kunne BT melde at ni av ti listetopper er menn hos de partiene som ligger an til å komme inn i bystyret. Ved forrige lokalvalg var kun to av listetoppene kvinner. I Norges nest største by, i 2019, settes altså damene på sidelinjen når byens viktigste verv står på spill.

Fra venstre til høyre: Kjersti Bjørnestad Berg, Josephine Munch Rasmussen, Anje Müller Gjesdal, Hilde B. Kalleklev, Stine Akre. Foto: Privat

«Dette er et resultat av naturlige variasjoner», sier Geir Steinar Dale, leder i Ap i Bergen. «Vi har bare valgt den kandidaten vi mener er best», sier Anne Lorgen Riise, leder i Bergen Høyre. Slik lyder det altså fra partiene når de skal kommentere de dystre tallene.

Dette er dessverre velkjente toner, og typisk for situasjoner hvor kvinner, både i dag og historisk, har blitt satt til side og usynliggjort, enten det gjelder arbeidslivet eller politikken. Uansett hvor velmente disse kommentarene måtte være, så er de faktisk med på å usynliggjøre det strukturelle problemet med at kvinner ikke blir representert, og gjør det dermed vanskeligere å ta fatt i problemet.

Les også Les: Berre ei kvinne blant listetoppane i Bergen

Men problemstillingen gjelder ikke bare damer, også folk med minoritetsbakgrunn er fraværende. Ingen av listetoppene har minoritetsbakgrunn. Dette er et stort demokratisk problem, fordi store deler av byens befolkning ikke er representert blant de ti listetoppene. Forhåpentligvis vil selve Bystyret bli mer mangfoldig, men det bøter ikke på signaleffekten av listetoppvalget.

Vi registrerer at byråd Erlend Horn anerkjenner problemet, og også Rødts førstekandidat Sofie Marhaug har løftet det frem. De er hederlige og prisverdige unntak, men som helhet fremstår bergenspolitikken med dette som påfallende blind for privilegier knyttet til kjønn, og komplett unnlatende i møte med dem.

Vi ønsker oss listetopper og et Bystyre som representerer mangfoldet i byen vår, om en er skeiv eller har minoritetsbakgrunn, uavhengig av kjønn og klassetilhørighet. Partiene har dessverre ikke gjort jobben sin denne gangen, men vi vil gjøre vårt. Når valgdagen kommer vil vi selvsagt velge det partiet som vi mener har den beste politikken, men vi vil også krysse damer og folk med minoritetsbakgrunn opp på listen, og gi slengere til damer på andre lister.

En kryssing (kumulering) gir en ekstra personstemme til de du mener fortjener det, mens en slenger gir en ekstra personstemme til en kandidat fra et annet parti. Vi oppfordrer alle andre til å gjøre det samme, slik at vi får litt mer mangfold, og litt mindre testosteron i monitor.