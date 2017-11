Eg er viss på at mange andre lærarar er glade for dei nye tonane frå Høgre når det gjeld nasjonale prøvar.

«Eg klarar ikkje å sjå korleis dei nasjonale prøvene kan vere til hjelp for oss.», skriv lærar Isabel Jensen Grindheim i eit innlegg i BT 13. november. Argumentasjonen er ikkje ny; slik har lærarane argumentert mot dei nasjonale prøvene i snart femten år. Motparten – departement, direktorat og partiet Høgre – har alle konsekvent hevda at dei nasjonale prøvene er verdfulle verktøy for læraren i klasserommet. To sitat: «Prøvene er et godt verktøy for læreren» (Torbjørn Røe Isaksen); «Hensikten med prøvene er å hjelpe den enkelte elev» (Kristin Clemet, Høgre, alle nasjonale prøvers «mor»).

Men no har Høgre snudd i argumentasjonen. Mathilde Tybring-Gjedde (H), stortingsrepresentant, medlem av utdannings- og forskingskomiteen skriv i eit BT-innlegg 16. november at «Jeg mener Grindheim bommer med kritikken når hun hevder at nasjonale prøver skal være til hjelp for enkeltlærere i klasserommet. Gode lærere har sannsynligvis utmerket oversikt over hvilke elever som trenger bedre oppfølging, og hvilke elever som trenger nye utfordringer».

Eg er viss på at både Grindheim og mange andre lærarar er glade for dei nye tonane frå Høgre.

Det eigentlege føremålet med dei nasjonale prøvene, skriv Tybring-Gjedde, er som «en viktig indikator for skolemyndighetene som skal fatte beslutninger om skolen…. [V]i kan ikke ha politikere og skolemyndigheter som famler i blinde når fremtiden til skolen skal besluttes».

Her overser Tybring-Gjedde det viktigaste kjenneteiknet ved dei nasjonale prøvene: at dei er «low stakes», du-er-dum-som-bryr-deg prøver som den einskilde eleven kan leika med, om han vil, utan at det har konsekvensar; resultata kjem ikkje på noko vitnemål og tel ikkje på nokon karakter.

Då er tilfeldig klikking med mustastane nærliggjande, eller konkurranse om å bli først ferdig – uttrykka er henta frå rapporten «Evaluering av nasjonale prøver som system». Elevrepresentant Jesper Steinsrud sa det slik (Debatten, NRK1, 12. mars 2015): «Viss jeg skal si det som det er, så, nasjonale prøver, de bryr ingen seg om».

Å ta viktige avgjerder om skulen med grunnlag i prøveresultat som mest sannsynleg er gjennomskorne av feilkjelder, er ikkje ansvarleg skulepolitikk.

Konklusjon: Dei nasjonale prøvene har ingen funksjon i norsk skule og bør avskaffast.