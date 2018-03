De aller fleste som er ute på byen vet når de har fått nok å drikke, og de aller fleste klarer å oppføre seg.

I kronikken «Når folk har fått nok alkohol», skriver Sonja Mellingen i Kompetansesenter Rus (KoRus) Bergen at man på serveringssteder kan nektes servering hvis man er for beruset, mens under idrettsarrangementene i Holmenkollen forrige helg opererte folk uten en slik regulering.

Nordmenn er ikke i stand til å drikke alkohol uten at de blir passet på, konkluderer Mellingen.

I Norge drikkes mellom 14 og 15 prosent av alkoholen vi kjøper i Norge på serveringssteder. Noen statistikker regner at så mye som 25 prosent av alkoholen ikke blir kjøpt i Norge. Da blir andelen vi drikker på bar enda mindre. Hvis vi følger Mellingens logikk, skulle det nærmest ha utspilt seg borgerkrigsliknende tilstander i de norske hjem hver helg.

Slik er det naturligvis ikke.

Hun skriver videre at en dørvakt beskriver at de noen ganger avviser så mange som 25 prosent av gjestene i døren, på grunn av beruselsesnivå. Jeg har selv jobbet over 15 år i utelivsbransjen, og har et stort kontaktnettverk i næringen. Det finnes nok steder hvor man kan oppleve slike tilfeller, men det er ekstremt. Mellingen burde forstå at dette svært langt fra virkeligheten på de aller fleste utesteder.

Jeg er i dag en del av en serveringsgruppe som også driver et vaktselskap, med til sammen rundt 150 ansatte. Vi driver fem serveringssteder og de fleste av disse holder åpent til pålagt stengetid i helgene. Vaktselskapet vårt har vertskapsfunksjoner for mange flere.

Jeg kjenner meg ikke igjen i de beskrivelsene som Mellingen kommer med. Jeg opplever at med få unntak er alle gjestene vi tar imot mennesker som selv skjønner når de har fått nok å drikke. Noen ganger stopper vi serveringen for folk, men også dette blir tatt med gode miner.

Jeg forstår at man i rusforskning lett kan bli opphengt i problematferd. Men det skal ikke mer enn en tur på byen til for å skjønne at den gjelder bare noen få av de mange tusen som er ute i Bergen hver helg.

