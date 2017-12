En uunngåelig konsekvens av avgjørelsen er at villaksen i Hardanger forsvinner.

Det var med stort vemod vi mottok budskapet om Hardangers lakse- og sjøaurestammers sannsynlige bortgang. Budskapet var ikke overraskende, men vi hadde i det lengste håpet på at en utvei ville finnes. Regjeringen prioriterer ikke å fullføre arbeidet med å ta vare på villaksens genmateriale. En uunngåelig konsekvens er at villaksen i Hardanger forsvinner.

Havets sølv har alltid spilt en viktig rolle i Hardanger. Gjennom daler med frukt og annet jordbruk har bekkene og elvene vært bebodd av laksen som lever sitt liv i både ferskvann og saltvann. De fant stadig tilbake til sine oppvekstområder, til Opo, Steinsdalselva, Eidfjordvassdraga og Granvin.

Fra slutten av 1800-tallet var Hardanger en av Norges fremste reiselivsdestinasjoner. Briter, tyskere, svensker og andre valfartet fjordlandskapet som har alt. Sportsfiske er blant flere geskjefter som har bidratt til hoteller og reiselivsnæring i hver en fjord og dal, og med det gitt helårs arbeidsplasser for hardinger på land.

I over 100 år maktet vi å leve i harmoni med villaksen, men de siste tiårene har vi utsatt den for store menneskeskapte påkjenninger. Parasittsmitte, utbygging av vassdrag og forurensing har gitt vanskeligere forhold for villaksen i Hardanger. Den skrantende helsen kom stadig tydeligere frem.

I 2013 gjorde Stoltenberg-regjeringen et forsøk på å redde villaksen ved å ta vare på genmaterialet. Arbeidet viste seg å være vanskelig da helsen til fisken allerede var i en svært dårlig forfatning. Så dårlig stod det til at Stoltenbergs etterfølger Erna Solberg har valgt å gi opp.

Regjeringen Solberg prøvde nemlig i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 å avslutte arbeidet i genbanken. Da grep Stortinget inn. I budsjettet for 2018 gjør de nye forsøk. Nå er det penger til å oppbevare materialet som allerede er samlet inn, men ikke fullføre arbeidet. Det legges altså opp til å vedlikeholde et hus uten tak, men ikke penger til å gjøre ferdig huset.

Vi håper i det lengste at Venstre og KrF ikke har gitt opp. Det er åpenbart et flertall på Stortinget for å ta vare på denne unike fiskestammen. Det er synd hvis Venstre og KrF lar Erna Solberg få sin vilje og avslutter arbeidet. Da kan vi med sikkerhet vinke farvel til en fiskestamme som har betydd så mye for Hardanger og for Vestlandet.