Et stort feilsteg å fjerne rasismeparagrafen

DEBATT: Hvilken diskusjon gjøres bedre og mer saklig med kommentarer som truer, sjikanerer og rakker ned på andre?

SJIKANE: Din rett til å kalle meg ukvemsord er og bør være mindre enn min rett til å uttale meg overhodet, skriver Lars Eirik Hovland. ILLUSTRASJON: NTB SCANPIX

Lars Eirik Hovland Student i Bergen

Nylig leste jeg om den 71 år gamle kvinnen som ble dømt til betinget fengsel for å ha kalt Sumaya Ali blant annet for en «korrupt kakerlakk». På Facebook har debatten rast.

Flere skriver at «ytringsfriheten er død» på grunn av Bergen tingretts dom. Andre mener at dommen er et viktig signal til befolkningen om hvor grensene går mellom frisinnede ytringer og straffbar sjikane.

I hjertet av debatten ligger rasismeparagrafen i straffelovens § 185. Den er omdiskutert. Flere ungdomspartier ønsker å fjerne den, angivelig for å sikre en «friere samfunnsdebatt».

I mine øyne vil det være et stort feilsteg å fjerne rasismeparagrafen. I sin søken etter å fjerne begrensninger på hva man kan si, blir den utilsiktede konsekvensen at man begrenser hvem som kan si noe.

Lars Eirik Hovland Foto: Privat

For rasismeparagrafen eksisterer ikke for at noen skal ha større «krenkevern» enn andre. Den eksisterer for å straffe de som ønsker å gjennom trusler, krenkelser og hatefulle ytringer å stoppe minoriteter fra å ta del i den offentlige debatten.

Din rett til å kalle meg ukvemsord er og bør være mindre enn min rett til å uttale meg overhodet. Innvendingene om at etnisk norske kalles ukvemsord som ikke blir straffet på samme måte, er irrelevante.

Rasismeparagrafen sørger for en anstendig samfunnsdebatt. Jeg forstår ikke hvorfor enkelte mener at de ytringer som rammes av § 185, bør vernes. Hva tilfører slike ytringer debatten? Hvilken diskusjon gjøres bedre og mer saklig med kommentarer ment for å true, sjikanere og rakke ned på andre?

Vi må verne dem som skremmes fra å ta del i den offentlige debatten på grunn av sjikane, trusler eller hatefulle ytringer. På denne måten sørger vi for at det norske samfunnet fortsetter å være et av verdens frieste.

