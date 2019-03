Hvor ble det av servicen?

DEBATT: Hva skjedde med at en bussjåfør var en mann med godt humør?

TRANGT OG VARMT: Om ettermiddagen er det om mulig enda verre. Da er man ikke menneske lenger, man er blitt til kveg, skriver Britt-Alis Birkeland. Foto: NTB scanpix

Britt-Alis Birkeland Bergen

Publisert: Publisert 22. mars 2019 07:00 Oppdatert: 22. mars 2019 07:43







Hver eneste arbeidsdag tar jeg bussen, og svært ofte opplever jeg turene som belastende. Bussene blir stappfulle, og det kan se ut til at bussjåføren ikke ser passasjerene fra midten av bussen og bakover.

Jeg undres hva bussjåførene gjør når folk skal av bussen. Teller de til fem og antar at folk har kommet seg av?

Selv når den uheldige roper, kjører bussen ufortrødent videre. Folk sukker og ser undrende på hverandre, og den uheldige må være med til neste stopp.

Videre kommer folk løpende som prøver å smette inn gjennom dørene i siste liten, men bussjåførene viser ingen nåde eller et gram service. Hvor er rausheten, medmenneskeligheten, smidigheten?

Britt-Alis Birkeland Foto: Privat

Vi snakker om et menneske som banker på bussdøren, ivrig og pågående, men bussjåføren ignorerer dette helt og holdent. Og folk ser på hverandre, brydd. Slår blikket ned og fomler med mobilen sin.

Om ettermiddagen er det om mulig enda verre. Da er man ikke menneske lenger, man er blitt til kveg. Trøtt og god fra arbeid, fantaserer man om en sitteplass på bussen, men du skal være glad du klarer å presse deg inn mellom klissvåte bergensere med paraplyer stikkende ut i alle ender.

Les også Irritert passasjer: – Idiotisk å bøtelegge på bussen

Om du står, må du holde deg fast. Du er nå altså kveg, og bussjåføren kjører grisete. Gir gass og bremser hardt om hverandre. Folk blir slengt frem og tilbake, men igjen er blikkene like kontrollerte. Vi sier ingenting og stålsetter oss.

En ung gutt skal av bussen. Han legger hele tyngden sin mot folk som står i veien, og prøver febrilsk å komme ut. Men han rekker ikke frem til døren likevel, før bussen har klemt dørene igjen og er på vei ut fra stoppet. Noen roper høyt frem til sjåføren at han må stanse, men sjåføren verken hører eller ser noen ting.

Den unge gutten holder masken, men er halvblank i øynene. Folk ser flyktig på hverandre, deretter på denne gutten, så ned i gulvet. Vi kjenner at det gjør vondt. Sånn er det blitt, og vi finner oss i det.

Men vil vi ha det slik? Nei! Kjære bussjåfør: Du trenger ikke å ha godt humør. Men du må oppøve respekten for jobben du gjør, og yte service! Slik må det være i yrker hvor man har med mennesker å gjøre.

Svar fra kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Tide:

Vi er lei for at du har opplevd bussreiser som du mener er belastende når du reiser til og fra arbeid. Vi i Tide ønsker at alle reisende skal oppleve gode bussreiser. Samtidig er det slik at antallet passasjerer i bussene varierer med tidspunkt på dagen, og i tidsrommet majoriteten av oss reiser til og fra arbeid, altså på morgenen og ettermiddagen, er det riktig at det er flere bussreisende enn på andre tider av døgnet.

En full buss gjør også arbeidet til sjåføren mer krevende. Både av- og påstigning tar gjerne mer tid, samtidig som rutetabellen skal holdes. Sjåføren skal likevel vente litt ekstra for å se til at alle passasjerer har kommet seg av bussen slik de ønsker. Men menneskelige feil kan skje, og kanskje spesielt når det er krevende å kommunisere i en buss med høyt støynivå. Vi ønsker imidlertid alltid å gjøre vårt beste, og lære av feil for å unngå at det skjer igjen.

Du beskriver videre når passasjerer banker på bussdøren fordi de ønsker å sitte på, selv om de kanskje er for sen til bussen. Bussene kan bli stående veldig lenge dersom sjåføren skal ta på alle som kommer løpende litt for sent. Bussjåføren har et ansvar for å kjøre i henhold til oppsatt rutetid, slik at de som kom tidsnok til avgang kommer dit de skal til oppsatt tid. For det andre så har ikke bussen lov i henhold til veitrafikkloven å stanse etter at den har startet, dette av hensyn til sikkerhet for passasjerer og andre trafikanter.

Alle våre sjåfører får god og grundig opplæring i hvordan de skal opptre i trafikkbildet og i kontakt med passasjerer. For eksempel jobber vi kontinuerlig med kjørestil, og har gode målesystem på sjåførenes kjøreadferd. Målingene viser at våre sjåfører generelt håndterer et komplekst trafikkbilde godt og kjører veldig pent, samtidig som vi ser at det enkelte ganger kan skje uforutsette eller plutselige ting i trafikkbildet som krever at sjåføren blir nødt til å bremse opp av sikkerhetsmessige årsaker, selv om det kan føre til ubehag for noen passasjerer.

Skyss og Tide har et godt samarbeid der vi hele tiden jobber med å finne de beste løsningene for våre kunder. Dersom passasjerer opplever uheldige situasjoner på sine bussreiser setter vi pris på at de tar kontakt direkte med Skyss eller Tide, og opplyser oss om hvilken linje og avgang det er snakk om, slik at vi kan følge opp situasjonen og gjøre vårt beste for å skape gode reiseopplevelser.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg