Forbod mot Høgre-folk, no!

DEBATT: Det er kyniske bakmenn som stikk av med dei store pengane som naive bergensarar gir til Høgre-politikarane.

BRANNFAKKEL: Lett inspirert av tiggardebatten meiner forfattar Frode Grytten at tida no er komen for å redusere talet på Høgre-folk i gatene. Foto: Rune Nielsen

Frode Grytten Forfatter

Publisert: Publisert 19. mars 2019 18:00







Eg vil med dette oppfordre til forbod mot Høgre-politikarar i Bergens gater. Eg meiner at politiet bør ha eit verktøy som gjør at dei kan bortvise Høgre-folk frå det offentlige rom og handtere det mange opplever som eit stadig meir akutt problem i bygatene. Dette er særlig aktuelt når det no går mot kommune- og fylkestingval, då aukar talet på Høgre-politikarar i gatene til eit skremmande høgt nivå.

Dette er ikkje meint som eit reint renovasjonstiltak for å få vekk lokale storleikar som Harald Hove og Marte Leirvåg, eller rikspolitikarar som Erna Solberg og Monica Mæland som kjem tilbake til byen for å drive valkamp, det er ei prinsipiell haldning for å få slutt på organisert politikk. Som pressen har rulla opp gong på gong, kan politikk skremmande fort føre til kostnadssprekkar, budsjettkaos, dumping av slam i norske fjordar, brenning av nynorskordbøker, triksing med reiserekningar, metoo-episodar samt utstrakt misbruk av narkotiske midlar om ein skulle rote seg inn i rikspolitikken austpå.

Her treng eg ikkje nemne namn, men eg kan ikkje sterkt nok understreke at det er kyniske bakmenn som stikk av med dei store pengane som naive bergensarar gir til Høgre-politikarane. Oljenæringa, lakseoppdrettarar, forsvarsindustrien. Desse Høgre-folka står altså på stand for materiell vinning eller som reint skalkeskjul for å drive politikk.

Ein kan gjerne ha sympati med den einskilde Høgre-mannen eller Høgre-kvinna som står der duknakka ein regnfull ettermiddag, men ein må sjå forbi den situasjonen og peike på kvar pengane faktisk forsvinn. Til rådyr og lite gjennomtenkt politikk.

Eg oppfordrar bergensarane til heller å stimulere Høgre-folk til å komme seg ut av den fornedrande politikken og få sunne, ordentlige interesser som rock’n’roll, rap, grafitti og tagging.

