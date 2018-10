Asylsøkere og flyktninger må hjelpes i nærområdene.

Sarah Zahid i Unge Venstre skriver 15 oktober at vi som vil hjelpe mennesker i nærområdene fremfor Norge er «blinde for (...) lidelsene» til de som er på flukt. Å hjelpe mennesker der de er skaper ikke et kaldere samfunn. Det skaper en fremtid for millioner av mennesker.

Unge Venstre har helt rett i at «lille Norge kan redde mange». Det gjør vi ved å hjelpe asylsøkere og flyktninger i nærområdene. For hver flyktning Norge tar imot kunne vi hjulpet over 20 personer i nærområdet. Zahid sitt ønske om å ta inn flere asylsøkere- og flyktninger til Norge er dypt usolidarisk og på grensen til inhumant. Unge Venstre tar vekk hjelpen fra de som trenger det i nærområdene for å hjelpe ytterst få i Norge.

Målet er å hjelpe flest mulig best mulig. Det kan ikke oppnås ved å la enkelte vinne i lotto og komme til Norge. Norge er et høykostland med et arbeidsmarked som krever høy kompetanse for å jobbe. Derfor bruker den norske stat enorme ressurser på å integrere flyktninger. Bare i 2018 blir over 17 milliarder kroner gitt direkte til integrering av flyktninger. Igjen er dette penger som heller kunne gått til nærområdene.

I 2015 brukte Sverige summer omtrent på størrelse med FNs flyktningbudsjett på å hjelpe 150 000 mennesker. FN har for samme sum ansvaret for å hjelpe mange titalls millioner mennesker. At Zahid og Unge Venstre ønsker en slik skjevfordeling av hjelp uforsvarlig.

Det er naivt å tro Norge blir et mer polarisert samfunn av å redusere flyktningstrømmen til Norge samtidig som vi trapper opp hjelpen i nærområdene. Om det er noe som skaper et polarisert samfunn så er det en åpen grensers-politikk. Heldigvis sørger Fremskrittspartiet for trygghet og en streng innvandringspolitikk, hver eneste dag. Det skal vi alle være glade for.