Mye tyder på at Bayern er i ferd med å bli mer tysk og mindre bayersk.

Lederhosen, øl i literglass, Weisswurtz og Sauerkraut, vakkert alpelandskap, velstelte og velstående landsbyer. Det meste vi nordmenn forbinder med Tyskland, er mer bayersk enn tysk.

Det er bondestaten Bayern som er bærer av de klassiske bayerske tradisjonene og det bayerske selvbildet. Den fortellingen skygger for forvandlingen Bayern har gjennomgått. Men etter valget til det bayerske parlamentet Landtag (Landdagen) sist søndag, er det mye som tyder på at Bayern er i ferd med å bli mer tysk og mindre bayersk.

Fakta: Deltstatsvalget i Bayern Det kristenkonservative partiet CSU fikk 37,2 prosent av stemmene. CSU har styrt i over 70 år, men med et fall på 10 prosentpoeng må de nå dele på makten. Det er tredje gang partiet opplever det siden andre verdenskrig.

Det sosialdemokratiske SPD endte på 9,7 prosent. Det er bare cirka halvparten av stemmene ved 2013-valget, og det dårligste resultatet siden andre verdenskrig.

De Grønne fikk 17,7 prosent, nesten dobbelt så mange som i 2013.

Det innvandringskritiske Alternativ for Tyskland (AfD) fikk 10,2 prosent og sikret seg for første gang en plass i delstatsparlamentet.

Det er lett å glemme at Tyskland strengt tatt er en ganske ung nasjonalstat. Først gjennom tre kriger i årene 1863-1871 og ikke minst gjennom Bismarcks list, ble de tyske konge- og fyrstedømmene samlet til ett rike. Bayern ble meget motstrebende en del av et samlet Tyskland.

Selv om den bayerske og katolske bondebefolkningen så på seg selv som kulturelt tyske, var den tyske identiteten ikke knyttet til noe ønske om en felles-tysk stat. Den bayerske statspatriotismen var sterk. «Vi vil være tyske, men forbli bayere», som de sa. De ville ikke inn i samme stat som de «militaristiske prøysserne». Det siste var jo, sett i historiens lys, en interessant betraktning.

«Extra Bavariam non est vita et si est vita non est ita», «det er ikke noe liv utenfor Bayern, og hvis det likevel er det, så ikke et slikt» står det skrevet på slottskapellet i Esting utenfor München. Mottoet, ikke veggmaleriet, skal stamme fra 1400-tallet. Enkelte hevder sogar det skriver seg tilbake til 1000-tallet.

For den som har lest mye bayersk historie, er det betegnende for den bayerske selvfølelsen. Ikke nødvendigvis nedlatende overfor andre, men med en sterk visshet om at Bayern er noe helt spesielt.

Den bayerske statsminister og selve symbolet på etterkrigs-Bayern, Franz Josef Strauss, gjorde nettopp dette til sitt eget og sitt partis motto. Av krigsruinene i sønderbombete Bayern vokste det kristenkonservative CSU frem som selve folkepartiet i denne sørtyske bondestaten. En selvsagt bærer av den bayerske egenart og identitet. Bayern var CSUs revir, det var ikke plass til særlig mange andre. Sånn har mange trodd det skulle forbli - inntil nå. For første gang har CSU mistet flertallet, de må i koalisjon for å styre.

Man kan selvsagt lete etter forklaringer i de siste årenes politiske kriser: CSU-ledernes krangel med forbundskansler Merkel, innvandringsdebatt og fremveksten av det høyrepopulistiske og brunflekkete Alternativ für Deutschland (AfD). Det gir i beste fall bare delforklaringer.

Den viktigste forklaringen ligger i at Bayern ikke lenger er det Bayern var. CSU er ikke lenger bildet på Bayern, noe Süddeutsche Zeitung har vist i en mesterlig artikkel bare dager før valget nå på søndag. Mange av tallene nedenfor er hentet derfra.

Bayern hadde rundt åtte millioner innbyggere I 1960. Hver tolvte innbygger i Tyskland var en bayer. Da jeg avsluttet min studietid i München i 1997, hadde Bayern passert 12 millioner innbyggere. I dag bor der over 13 millioner. Hver sjette innbygger i Tyskland er en bayer. Andelen av Tysklands innbyggertall er doblet fra 1960 og er på 16 prosent.

Helt siden andre verdenskrig har Bayern vært et innvandringsland. I årene etter krigsslutt ble rundt tre millioner tysktalende fordrevet eller de flyktet fra Tsjekkoslovakia. Mange av dem slo seg ned i Bayern. Siden kom italienere, spanjoler, grekere og tyrkere i titusentall. Først som såkalte gjestearbeidere, men etter hvert flyttet familiene etter. Etter murens fall i 1989, og ikke minst som følge av krigene på Balkan på 1990-tallet, kom en ny bølge innvandrere.

Byene har vokst langt raskere enn resten av Bayern. Nå bor det flere mennesker i byer enn i landsbyer og på landet. I byene, særlig de store som München og Nürnberg, har sosialdemokratene (SPD) regjert mer eller mindre uavbrutt siden krigen.

Tilflyttingen, folkeveksten og forskyvingen av tyngdepunktet fra land til by har ikke endret på hvordan CSU har sett Bayern. Det har fortsatt vært den landlige, velstelte og katolske idyllen under den blåhvite bayerske himmel som gjelder. Det så vi blant annet da CSU i oppkjøringen til valgkampen innførte krav om krusifiks synlig hengende i alle offentlige bygninger og kontorer. Det skulle treffe de gudfryktige bayerne midt i den bayerske identiteten.

Men virkeligheten er ikke slik den var. Andelen som oppgir at de tilhører et kristent trossamfunn, har falt fra 82 prosent i 2001 til 69 prosent i 2017. Andelen bayere som oppgir at de går til gudstjeneste månedlig, har falt fra 44 prosent i 1980 til 21 prosent i 2016. Ikke gifter så mange bayere seg heller. I 1960 ble det inngått 88.000 ekteskap. I fjor var det under 67.000 til tross for den sterke befolkningsveksten.

Den viktigste endringen er kanskje at Bayern ikke er en jordbruksstat, ei heller en industristat. Det har ikke landet vært på lenge. Allerede på 1990-tallet passerte andelen sysselsatt i tjenesteytende næringer andelen sysselsatt i landbruk og industri samlet. I dag er 66 prosent sysselsatt i tjenesteytende næringer, og fattige 0,6 prosent henter sitt levebrød fra landbruket.

Er det noe sted devisen «Kinder, Kirche, Küche» har vært gyldig, er det i Bayern. Kvinner kan gjerne ta utdannelse, men når det stiftes familie, er det mor som blir hjemme og holder orden på hus og unger. Men selv i Bayern er det i endring.

I 2003 var tre av fem bayerske kvinner i arbeid, i 2016 var tallet steget til tre av fire. Riktignok arbeider mange av dem deltid, og mannen er fortsatt stort sett hovedforsørger. Men nå går stadig flere bayerske barn i barnehage, og flere skolebarn er lenger på skolen i ulike fritidsordninger.

Antallet barn under tre år i barnehage har eksplodert. Lave tall sammenlignet med norske forhold, ja, men tendensen er overtydelig. Da jeg kom til München i 1994, var det totalt 3700 bayerske barn under tre år i barnehage. I 2016 var det nesten 42.000. Det er ingen grunn til å tro at dette stopper.

Bayern har altså gått fra å være et gudfryktig jordbruks- og industrisamfunn, til gjennom en rivende vekst og velstandsutvkling å bli et moderne og mangefasettert samfunn. Da er det neppe like stort rom for identitetsbærende folkepartier som selger fordums idealer og drømmer.