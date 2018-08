Hvis norske skip vil levere varer til Gaza, kan det enkelt bli overført via en israelsk havn.

Bergens Tidende har gitt mye spalteplass til aktivistene som forsøkte å bryte sjøblokaden av Hamas-regimet. 8. august tok Øystein Monsen endog til orde for at Norge bør sende militær makt med humanitære konvoier.

Blokaden av Gaza er først og fremst en sjøblokade. Den ble erklært lovlig i en FN-rapport allerede i 2011. Årsaken er enkel: Hvis Israel slipper skip gjennom sjøblokaden ukontrollert, vil det bli mulig for Hamas-regimet å ruste opp til nye kriger. Det vil få redselsfulle følger for den israelske og palestinske sivilbefolkningen. Hamas er på EU og USAs terrorliste.

Daglig strømmer det inn med varer til Gaza gjennom israelske grensestasjoner. Hvis FN ga deg tall for hvor store leveransene til Gaza fra Israel var, ville du da tro på dem? I første halvår, opplyser FN, gikk det 51.260 vogntog fra Israel inn på Gaza. Det tilsvarer 283 vogntog hver dag. Lastebilene har med medisiner og nødvendige varer til den palestinske befolkningen.

Vet du hvor mye det er regnet ut at hjelpen fra fiskebåten «Kårstein» som ble stoppet utgjorde i forhold? Én pall som kunne fått plass i et lite hjørne på et av disse vogntogene.

Ved grensestasjonene mellom Israel og Gaza er det ingen generell blokade. Det er ingen restriksjoner på innførsel av mat og medisiner. Det er imidlertid forbudt å innføre våpen til Gaza, og det er ilagt begrensninger på 34 spesifiserte produktgrupper som ofte er i bruk av terrororganisasjonene – for eksempel til rakettproduksjon og utbygging av terrortunneler.

Hvis norske skip vil levere varer til Gaza, kan de enkelt bli overført til Gaza via en israelsk havn. Alle er tjent med at våpen ikke slipper fritt inn til Hamas.