På fergestrekningen Krokeide–Hufthamar har austevollingene fått en flunkende ny ferge, Møkstrafjord. En til står for tur, Horgefjord. Dette er tipp topp moderne elektriske ferger som skal trafikkere strekningen, og som kan ta over hundre biler. I løpet at høsten skal alt være på plass.

Bilene må betale, og passasjerer går gratis. Nytt billettsystem skal visstnok gjøre det enklere. Det er vel og bra. Og veldig bra at fergestrekningen får miljøvennlige ferger.

Men vi vet av erfaring at automatisering av tjenester medfører reduksjon av personell. Slik blir det også på disse fergene når det nye billettsystemet settes i verk; vi mister den tradisjonelle billettøren, og autopass innføres.

Salhus-Vinskvetten sin «fergebillettør» blir historie. Mannskapet skal bestå av fire personer – to på broen, én i maskinen og én på dekk. Ja, kun én på dekk.

Hva med mennesker med spesielle behov for assistanse for på- og avstigning? Og hva med evakuering under uhell? Man kan jo ikke forlate broen i en slik situasjon. Hvordan kan én person på dekk da organisere en eventuell evakuering av mennesker i ulike aldre og med ulike forutsetninger?

Jeg setter spørsmålstegn ved både tilgjengelighet og sikkerhet om bord. Jeg tror jeg tar med meg redningsvest som ekstra bagasje til både meg og førerhunden min, Teddy.

Idag får vi ekstra service på ekspressbussen mellom Bergen og Austevoll da vi får sitte om bord i bussen. Men avganger med ekspressbusser er begrenset til noen ruter pr. dag. Om jeg reiser alene med førerhund med andre fergeavganger, vil vi være overlatt til oss selv ved på- og avstigning.

Selvsagt kan en førerhund læres opp til mye. Men å krysse fergedekket er som å krysse en parkeringsplass, og sikkerheten står på spill. Det er lett å komme i blindfeltet til sjåførene.

Jeg lurer på hva Fjord 1 og samferdselsmyndighetene tenker omkring dette?