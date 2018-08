Her lurer jeg virkelig på hvordan prosessen frem mot godkjenning har vært.

Denne våren åpnet en tilsynelatende flott ny gang- og sykkelvei, trolig til mange millioner kroner i Salhusvegen. Peter Andersen i Syklistenes Landsforening karakteriserer likevel Åsane som en katastrofe for syklende, fordi utbyggingen i området har tatt mest hensyn til bilister. Dette kommer frem i en artikkel i BT mandag 30. juli.

Her beskrives også den nye gang- og sykkelveien i Salhusvegen, hvor det blant annet vises til høye kanter som ødelegger felgene på syklene og at veien ender i en fjellknaus på toppen av en bakke.

Jeg har gjennom mange år syklet fra Frekhaug i Nordhordland til Solheimsviken i Bergen – om morgenen via Salhusvegen og om ettermiddagen via Haukås. Det er ingen tvil om at mye er blitt bedre for oss syklister, spesielt da trafikken rundt Vikaleitet tilnærmet forsvant. Men jeg setter store spørsmålstegn ved valgene og utformingen som er gjort for den nye gang- og sykkelveien i Salhusvegen.

Sant nok kjører noen bilister for fort og for tett på oss syklister på denne veistrekningen, men de aller fleste kjører helt fint, og vi deler veien på en god måte. Når den nye gang- og sykkelveien er kommet, forventer naturlig nok bilistene at vi syklister skal bruke den.

Problemet er at det tar mye lengre tid enn å bruke veibanen. Hele tre kryssende veier skal forseres, den ene også med tydelig midtdeler med skarpe kanter. Både vikeplikt og kanter skal takles på forsvarlig måte, med den følge at en må bremse kraftig ned i god tid tre ganger. I tillegg må jeg hoppe av fortauet og ut i veibanen når sykkelfeltet stopper på gangfeltet mot Horisont.

Dette er ikke forenlig med at også vi syklister ønsker å komme oss raskest mulig til og fra jobb. Derfor ville jeg mye heller brukt veibanen sammen med bilistene, og selvsagt følge de samme trafikkreglene som de gjør. Lages det et eget sykkelfelt parallelt med veibanen, slik det blant annet er gjort på Eidsvågneset og i Sandviken, har jeg inntrykk av at både bilister og syklister er svært fornøyd.

Når det likevel kommer en lite tilfredsstillende gang- og sykkelvei så sent som i 2018, lurer jeg på hvordan prosessen frem mot godkjenning har vært, og hva vi kan forvente oss fremover. Om en virkelig vil prioritere syklistene også gjennom kryssende veier, kunne en utforming som i Sandviken i stedet vært valgt (bildet over).

Har dette vært diskutert? Har Syklistenes Landsforbund og Sykkelkontoret i Bergen kommune uttalt seg, og i hvilken grad er de eventuelt blitt hørt? Hvordan tenker egentlig veimyndighetene og fagetatene rundt alternative måter å utforme sykkelveiene på, utenfor sentrum?

Har noen virkelig godkjent de høye kantene som er i overgangene på gang- og sykkelveien i Salhusvegen? Hvordan er det i tilfellet mulig? Gode skråfelt på kantene, med bare 20 cm bredde, hadde jo hjulpet mye.

Det er flott at det er vedtatt en plan for sammenhengende sykkelvei gjennom sentrum, men det er også svært viktig at det legges til rette for best mulig forhold for syklistene fra sentrum og ut i distriktene.