Det er det du gjer borna hugsar, ikkje orda og unnskyldningane.

Eg sit i kahytta på snekka. Eg grin, er redd og har to redningsvestar på meg. Eg er sikker på at eg skal døy. Pappa legg hovudet bakover og ler. Alkoholen har gjeve han sjølvsikkerheit. Han er uovervinneleg.

Mamma kjeftar og bed han bruke vet, ikkje trumfe på for å få oss over fjorden nattetid i høg sjø. Pappa ler endå meir, tek ein støyt av flaska og lar seg ikkje rokke. Kvifor skal han vere dårlegare enn kameratane denne gongen òg?

Eg sit bak i bilen og er redd, sinna og lei meg. Pappa og kompisane drakk i går igjen. Dei har krangla, og no sit me i bilen på veg vekk frå reisefølgjet.

Mamma er sinna, pappa kjeftar og seier det er hennar skuld. Ho hadde vel snakka med einkvan for lenge. Pappa er sjalu, det er han ofte, men alltid er alkohol med i biletet. Tre dagar klarte altså tre familiar å vere saman på tur før det var oppbrot.

Me som hadde gleda oss så lenge til denne turen. Sju ungar frå tre familiar som skulle ha det fint og utforske «verda» saman. Campe oss gjennom delar av landet og ha det kjekt. Helvetes alkohol.

Eg sit på rommet mitt. Det er natt og eg trudde nabofesten var slutt for lengst. Høge lydar har vekt meg, og eg prøver å stengje dei ute. Fingrane mine borer nesten hol i hovudet mitt. Glas vert knust, dører smeller att. Pappa ber nokon dra til helvete, mamma ber han ta seg saman, nye glas knuser …

Eg grin, eg er redd, men vil ikkje at dei skal høyre meg, så eg legg ei ekstra dyne over hovudet. Det vert stille, veldig stille, men eg tør ikkje gå ut av rommet. Redd for kva eg møter, og for at dei skal vite at eg er vaken.

Eg får vondt langt inn i hjarta når eg ser kva som vert posta av bilete på Facebook og andre sosiale medium om sommaren.

Pappa i solstol med ei øl i handa, og ein sekspakning i handleposen. #farogsønnkosersegpåstranden.

Mamma med eit stort glas Strawberry daiquiri i handa medan ungane får ein is. #endeligferie

Sol, øl bading og vin. «No skal det smake med ein ankerdram. Må flytta oss ofte, for dette smakte.» #ankerdram

No skal det smake med grillmat dåke! Øl og dram til far, vin til mor. #grillingmedfamilien

Eg har ikkje noko i mot at folk skal kose seg, tvert imot. Mitt forhold til alkohol er nokså normalt i dag. Men eg har kjent på kva det gjer med deg i dei såraste åra i livet, når du er på veg inn i tenåra der mykje er i endring.

I mange år forbant eg alkohol med noko negativt eg ikkje skjøna kunne føre med seg anna enn uro og bråk, og kjende på ein klump i magen kvar gong det kom flasker og glas på bordet. Når eg ser bilete som vert lagt ut, kjenner eg på den same klumpen og vert lei meg. Er ferie eit glas i handa?

Eg hugsar kor «rare» dei vaksne vart. Kor dei lo, diskuterte, krangla og kauka. Eg hugsar kor fort det skifta frå kjekt og morosamt, til krangel bråk og oppbrot. Eg kjende på eit sinne til foreldra mine, mamma som provoserte og pappa som «beit» på i rein sjalusi. Politikken som mennene alltid måtte diskutere, som ofte kunne ende med slåssing.

Eg som var så glad i pappa, og så kjenne på dette veldige hatet mange år etter fordi det har prega meg på så mange vis. Framleis er eg redd på sjøen, har aldri reist på camping med ungane og går heim viss det vert antydning til oppheita stemning på festar.

Å bruke harde ord og vere formanande hjelper sjeldan, men det er viktig å tenkje på at me vaksne er førebilete på godt og vondt. Til deg der ute; det er handlinga di som vert hugsa, ikkje nødvendigvis orda og unnskyldningane.

BT kjenner identiteten til innsendaren.