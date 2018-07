Bergen er avhengig av kollektivtransport for å fungere. I 2017 ble det foretatt 13 millioner reiser med Bybanen, og 62 millioner kollektivreiser i bergensområdet totalt. Om bare en relativt liten andel av disse reisene ble byttet ut med bil, hadde køene vært enorme.

Likevel har Trym H. Aafløy og Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen det som kampsak at det skal bli enklere å kjøre bil i Bergen. I 2018 fremstår dette mildt sagt som et merkelig mål. I BT den 10. juli er Aafløy bekymret for at færre bompasseringer vil være en utilsiktet bivirkning av byrådets politikk. På dette punktet er jeg dypt uenig med Aafløy. Å redusere biltrafikken er på ingen måten noen utilsiktet bivirkning. Snarere tvert imot: Å redusere biltrafikken bør være et av de viktigste målene for bergenspolitikken.

Redusert bilbruk gir mindre forurensning og bedre byluft. At vi bergensere skal kunne puste inn luft som ikke er helsefarlig, bør være grunn nok i seg selv til å redusere biltrafikken.

En annen viktig grunn til å redusere biltrafikken er at biler tar opp svært stor plass. Når byen fylles opp av biler, blir det mindre plass til syklister, fotgjengere, parker, lek, uteserveringer og andre aktiviteter som er med på å gjøre Bergen til en levende by. At Bergen er et godt sted å leve, er viktigere enn at det er plass til mange biler i sentrum.

Videre er det en utbredt misforståelse at det bare er de som selv tar Bybanen som tjener på at den bygges. Det er ikke tilfelle. Bybanen bidrar til å bedre trafikkbildet i hele Bergen, og er ikke bare for dem som fysisk sitter på Bybanen.

Når Bybanen bygges ut, reiser flere kollektivt, og færre reiser med bil. Da blir det bedre plass på veiene for annen kollektivtrafikk, og for dem som faktisk er nødt til å bruke bilen. På den måten kommer alle fortere frem. Det er bra for både bilister og for kollektivreisende.

Når du betaler bompenger, er du med andre ord med på å finansiere kollektivtransportsystemet, samtidig som du betaler for mer plass på veien. Alle bergensere vinner på at Bergen har et godt kollektivtilbud. Bare tenk hvor mye kø og trafikkproblemer det hadde vært om alle som bor langs bybanetraseen skulle sittet i bil og stampet på Danmarks plass.