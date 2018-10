Selv når luftkvaliteten i Bergen er på grønt nivå, kan man ikke ta for god fisk at helserisikoen er lav.

vegardphoto.com

Hele Norge ser ut til å være i bompenge-harnisk, og i en stil som hittil synes uvant her, opplever man både hærverk og protestaksjoner. Det synses om både usosiale bompenger, kø til jobben og klimaeffekter. Men få bemerker det vi alle burde bekymre oss over – nemlig hvorvidt beslutningene tas på godt nok faktagrunnlag, og om tiltakene sikrer bedre luft.

Når luftkvaliteten i Bergen er på grønt nivå, kan man nemlig ikke ta for god fisk at helserisikoen er lav. I Bergen er målestasjonene for luftkvalitet svært spredt, til tross for at luftforurensing i høyeste grad er et lokalt fenomen.

Målingene viser bare gjennomsnittlig forurensning på fem spesifikke steder, for over en time siden. De sier lite om hvordan tilstanden er på et bestemt sted, akkurat nå. Dermed er det umulig å vite for eksempel hvor og hvor ofte man har skadelige forurensingstopper. Eller om forurensingen der du jobber er så høy akkurat nå, at du kanskje ikke burde sykle hjem. Når målesystemene er så lite pålitelige som i dag, er de et dårlig grunnlag for politiske beslutninger. Dagens overvåking gir begrenset kunnskap om akkurat hvor i Bergen skoen trykker mest, og hvor man kunne tåle noe mer trafikk. Dermed er det forståelig at byens innbyggere stiller spørsmål ved både plasseringen av bomringene, og hvorvidt man skal ha bomringer i det hele tatt.

Kanskje er det andre tiltak som kan fungere bedre, som for eksempel stenging av enkelte soner eller omlegging av bussruter?

Skal man skape oppslutning om bompengepolitikken, må i alle fall informasjonsgrunnlaget være solid. Kommunene arbeider i dag ut fra dataene som er tilgjengelig – hvor ukomplett de enn er. Bergen og andre byer trenger systemer for pålitelig sanntidsovervåking som kan hjelpe politikerne til å treffe beslutninger som monner, og sette inn målrettede tiltak.

Informasjon om luftkvalitet er viktig for oss alle. Men den er helt essensiell for sårbare grupper – som astmatikere, hjerte- og karsyke og små barn. Selv kortvarige forurensningstopper kan være fatale for dem.

Bergens innbyggere skulle ikke være nødt til å leve i usikkerhet om byluften er skadelig for helsen, eller om politikerne gjør de riktige tingene for å bedre luftkvaliteten.

Byrådet i Bergen sier de tar grep for å bedre både luften og de trafikale forholdene. Men verken byrådet eller bergenserne burde si seg fornøyd før de har et system som kan gi sanntidsinformasjon om luftkvaliteten i byen.

Bergen burde utstyres med et mye tettere nettverk av måleenheter som kan gi presise øyeblikksbilder av luftkvaliteten på gitte steder. Dermed kan byrådet ta beslutninger basert på akuttsituasjoner og utvikle langsiktige tiltak for å forbedre luftkvaliteten.

Bommer kan for eksempel åpnes, lukkes og flyttes etter vær, vind og faktisk luftkvalitet. Selv om bomringer nok alltid vil være kontroversielt, kunne i alle fall både innbyggere og politikere ha tillit til at beslutningsgrunnlaget er riktig.