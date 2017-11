Vi kaster i snitt hver åttende handlepose. Det er 7000 kr. ut vinduet hvert år.

Denne uken åpner Matsentralen i Bergen. Den skal både redde mat fra å bli kastet og mette sultne mager som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen. Fortsatt kaster vi mye mat og fortsatt er det mange i verden som sulter. Kanskje Matsentralen vil gi oss et nytt fokus som får øynene opp på enda flere?

Hver og en av oss kaster i snitt 42 kg matavfall i året. Samtidig sulter 800 millioner mennesker i verden. Ja, til og med her i vår egen by er det mange som går og lurer på hvordan de skal få tak i mat neste uke. Mange lever på en lav pensjon og har ikke mer enn akkurat nok til å klare seg hver måned. Dette merker dagligvarebutikkene. I dagene før pensjonen og lønningen kommer går salgstallene ned i butikkene. Når pensjonen og lønnen er på plass øker omsetningen igjen.

Dette forteller noe vesentlig; ikke alle kan handle inn det de ønsker av mat hver eneste dag. Kontrasten mellom dette og all den spisbare maten som kastes er stor. Tenk om alle var klar over at hvis det er en viktig ting vi gjør for klimaet, så er det å spise opp maten. Det er egentlig så enkelt at det burde være en selvfølge.

I Norge kaster vi hvert år mer enn 355 000 tonn spisbar mat. Det gjøres gode tiltak for å redusere matsvinn, men fortsatt kan vi gjøre mer. Vi MÅ gjøre mer. Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål som sier at vi innen 2030 skal halvere matsvinnet. Mange mener at de ikke kaster så mye mat i dag. Selvsagt er det mange bevisste forbrukere der ute, men snittet av befolkningen kaster hver åttende handlepose. Det er nærmere 7000 kr. ut vinduet hvert eneste år.

Matsentralen skal redde overskuddsmat fra dagligvarebransjen, de store grossistene og produsentene. Dagligvarebransjen har blitt flinkere til å prise ned varer før dato og har mindre svinn enn før. Noen påstår at de ikke har så mye å levere til Matsentralen.

Hvis det er fakta, så bør også totalmengden med matsvinn begynne å gå nedover. Målet om halvering av matsvinn innen 2030 er fullt mulig å nå, men da må du og jeg og hele verdikjeden til mat bidra. Det er bare til å starte med å spise opp maten!