Har du ikke råd til å la barna delta på fritidsaktiviteter? Fortvil ikke, du kan ta de med i Operaen.

I regjeringens statsbudsjett kuttes posten Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge, inkludert støtteordningen for LNU Kultur. Denne posten er en viktig del av arbeidet for et godt tilbud av organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge. Regjeringen mener at driften av frivillige organisasjoner bør skje selvstendig og ikke være avhengig av statlig støtte.

Dette kommer ett år etter at statsministeren skrev under på Fritidserklæringen med en målsetting om at alle barn skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet. Det skulle oppnås gjennom bedre samarbeid mellom kommunene, staten og frivilligheten. På samme tid skrøt Erna Solberg uhemmet av deres forpliktelser til «en åpen, levende og konstruktiv dialog med frivillig sektor». Har regjeringen glemt eller har de bare endret mening?

Mens barn og unge trenger fritidsaktiviteter, subsidierer heller regjeringen Den Norske Opera og Ballett med 624 millioner kroner i årets statsbudsjett, en økning på 13 millioner fra året før. Bare økningen er mer enn dobbelt så mye som Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge fikk i 2017, og som regjeringen nå vil kutte.

Kuttene som er lagt frem i statsbudsjettet motsier satsingen som Erna Solberg skrøt av for ett år siden. Det regjeringen derimot er veldig pålitelige på, er å prioritere rike fremfor fattige gjennom usosiale kutt. Budsjetteringen for kultur og fritidstilbud er bare enda et eksempel på dette.

Har du ikke råd til å la barna delta på fritidsaktiviteter? Fortvil ikke, du kan alltids ta de med i Operaen.