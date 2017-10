Dei ekstreme medisinprisane me har sett i seinare tid må kraftig ned.

På 1980-talet var privatisering eit av dei viktigaste slagorda til høgresida som slo an internasjonalt. Men ikkje berre høgresidas regjeringar tok opp ideen, også sosialdemokratiske og arbeidarpartiregjeringar i land etter land i Europa, også i Noreg, byrja å delprivatisera statlege føretak og innføre «New Public Management».

I kjølevatnet av dette vann også legemiddelindustrien endå større «terreng» enn før. Verda over aukast prisane på legemiddel. Industrien krev stadig meir og pressar styresmakter til å flytte grensene for kva som er aksepterte prisar på nye medisinar. Industrien vert stadig meir grådig og styresmaktene stadig meir makteslause. Dei har sidan 80-talet stadig gjeve frå seg sine styringsverktøy.

Dette må endrast! Eg meiner politisk sett at legemiddel generelt bør forskast fram, utprøvast og distribuerast av offentlege/statlege organisasjonar og føretak. Men i mellomtida, altså no, må helsestyresmakter og industri pressast til å gå i forhandlingar for å få desse ekstreme medisinprisane me har sett i seinare tid kraftig ned.

Eit sjokkerande og illustrerande døme er medisinen Spinraza, som er utvikla av legemiddelfirmaet Biogen. Etter å ha gjeve han gratis til ungar i Norden dette året, i prøveperioden før godkjenning for sal, er det no stopp. Medisinen kostar ein million kroner per behandling! Ein av verdas dyraste. Her kjem det verste med kapitalismen inn, med marknad og etterspurnad, der talet for denne gruppa og etterspurnaden er låg. Men for legemiddelfirmaet er det profitt som gjeld.

Beslutningsforum for nye metodar i Legemiddelverket har nyleg bestemt at dei vil bruke medisinen, førebels berre til dei ni i prosjektet, men at prisen frå Biogen er altfor høg. Dei er i skrivande stund i prisforhandlingar. Foreldre og ungar lever likevel i uvisse. Barn som har den sjeldne muskelsjukdomen Spinal muskelatrofi I, den hardaste av tre variantar, risikerer å døy i ung alder, utan behandling.

I fattige land døyr folk fordi malaria- og aidsmedisinar er for dyre for dei. I fattige og rike land kan unge menneske risikera å døy tidleg grunna kjempedyre medisinar frå grådig industri. Er det slik me vil framtida skal sjå attende på oss: Dei grådige si tid?