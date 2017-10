Regjeringens forslag vil ramme over 9000 korsangere i Hordaland.

I Hordaland er det 303 kor med til sammen 9051 korsangere. Denne sangaktiviteten vil bli skadelidende dersom regjeringens forslag til statsbudsjett vedtas. Kutt i voksenopplæringsstøtte, kutt i kulturstøtte til barn og unge og større avkorting av momskompensasjonen vil gjøre at korsangen går trangere tider i møte.

Korsang er den største kulturaktiviteten i Norge. Det er godt dokumentert at sang har positive helseeffekter. Korene har også en viktig funksjon i lokalsamfunnene og forebygger ensomhet og psykiske plager.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier at «lokale og frivillige kulturtilbud er en viktig del av grunnmuren i norsk kulturliv og er en sentral satsing for denne regjeringen». Men når de inndrar mer penger enn de gir, blir dette det motsatte av en satsing.

I årets statsbudsjett foreslås det et kraftig kutt i støtten til voksenopplæring gjennom studieforbund. Dette er bunnplanken i finansieringen av instruktører og dirigenter. Bare for korene betyr dette tre millioner kroner mindre per år.

Vi i Norges Korforbund Hordaland krever at forslagene til kutt til frivillig kulturliv blir nedstemt og at voksenopplæringsstøtten må forbli minst på dagens nivå. Dette må til for at korene skal kunne utvikle seg videre til glede for sangere og tilhørere.