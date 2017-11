Tvister mellom naboer kan fort bli både opprivende og kostbare.

I sommer ble en mann fra Nesøya dømt i tingretten til 120 dagers fengsel for blant annet å ha kappet uthuset til naboen i to mens naboen var på ferie. I tillegg måtte han betale både saksomkostningene og en erstatning på over 700.000 kr. Saken har fått massiv pressedekning og «alle» har hørt om den. Mannen selv mente at han var i sin fulle rett til å fjerne uthuset, fordi det var bygget over på hans eiendom.

Nesøya-saken er et konkret eksempel på at utfordringer knyttet til hvor en grense går, kan være startskuddet for kompliserte prosesser. Det er kostbart, ikke bare økonomisk, men også på andre måter. På Nesøya kulminerte konflikten i en straffesak, men de fleste konflikter om fast eiendom får heldigvis ikke slike konsekvenser.

Det er nettopp nabokonflikter og utfordringer med bruken av fast eiendom den spesialiserte domstolen jordskifteretten jobber med å finne løsninger på.

Fakta: Jordskifteretten En særdomstol med kompetanse fra en skreddersydd utdanning, med spesialister i stedet for generalister, med kartproduksjon og egne ingeniører.

En domstol som jobber både praktisk og juridisk.

Landets eneste permanente særdomstol med egne ansatte.

Har hatt domstolstatus siden 1882 og er således en organisasjon som har tatt rettslige avgjørelser knyttet til fast eiendom i snart 140 år.

En nyoppnevnt domstolskommisjon har fått i oppdrag å se på domstolenes organisering, og dette inkluderer både de ordinære domstolene (tingretter og lagmannsretter) og særdomstolen jordskifteretten. Fellesskapets ressurser må utnyttes best mulig, står det i mandatet, og det krever kloke veivalg. Vi ønsker her å belyse det mer ukjente landskapet i dagens domstolskart, nemlig rollen og betydningen som særdomstolen jordskifteretten har for dem som eier eller har rettigheter til fast eiendom.

Fra gammelt av var jordskifteretten kun en domstol for landbruket. Gjennom generasjoner ble landbrukseiendommer delt mellom arvinger til de ble et ineffektivt lappeteppe, og da var jordskifteretten verktøyet for å løse flokene og bidra til en mer effektiv eiendomsstruktur.

I dag gjelder jordskifterettens virkemidler for alle eiendommer, i alle deler av landet, også i bystrøk og for utbyggingsområder. Mange saker handler om problemer med private veier. Tidene skifter, og en vei som før var til stor glede og nytte, kan i dag være en plage og lite fremkommelig med bil, eller det kan være uenigheter om vedlikeholdet. Andre vanlige saker handler om avklaring av grenser og rettigheter i og ved sjø, for eksempel hvor stor båt har du anledning til å fortøye?

Statistikken viser at de fleste tvistene om grenser eller rettigheter blir krevd for den spesialiserte jordskifteretten, ikke den generaliserte tingretten. Kartproduksjon er et viktig stikkord for jordskifterettens særpreg, nesten uansett hvilken sakstype som behandles. Sammenhenger i terrenget, som ellers kan være vanskelige å få øye på uten innmåling og påvisning på kart, blir klarlagt på et tidlig tidspunkt. Det er ikke uten grunn at vi ofte hører advokatene uttrykke seg i begeistrede ordelag over den hjelpen kart- og landmålingskompetanse bidrar med i tviste- og problemløsning.

Jordskifteretten driver også med utstrakt bruk av mekling i mange av sakene sine, både i juridiske tvister og i saker der jordskifteretten endrer på eiendoms- og rettighetsforholdene.

Forskning viser at i en stor andel av sakene som jordskifterettene behandler får partene minnelige løsninger. Et kjennetegn ved en minnelig avtale er at det er partene selv som har bidratt til å utvikle løsningen – det er ikke en dommer som har bestemt hva løsningen skal være. Ved mekling kan dermed partene komme til løsninger som går ut over de rent rettslige kravene. Parter som strides om en grense ut i sjø, kan for eksempel komme frem til en løsning som innebærer at de bygger en felles brygge. Dette kunne ikke partene fått gjennom en dom. Minnelige løsninger sparer også partene for kostnader.

Eiendom – vårt hjem og vår hage – er noe av det mest verdifulle og personlige vi eier gjennom livet, og det er ofte sterke følelser involvert. Tvister mellom naboer kan derfor fort bli både opprivende og kostbare, som rikelig illustrert i boken «Den jævla naboen» og Nesøya-eksemplet. I evalueringen av prøveordningen med rettsmekling ble det konkludert med at rettsmekling ga billigere, vennligere og raskere prosesser for brukerne. Den høye graden av selvbestemmelse som partene i jordskifteretten har, er derfor en god indikasjon på kvalitet og effektivitet både ved prosess og utfall i denne domstolen.

Jordskifteretten har et bredt kompetansefelt, om enn for et smalt men betydningsfullt rettsområde. Nesten 1300 saker ble behandlet i 2016. Det dømmes, planlegges, «skjønnes» og mekles i alle landets 34 jordskiftedomstoler. Slik sikres grunn- og rettighetshavere hjelp til å få løst tvister og eiendomsproblemer så enkelt, effektivt og fremtidsrettet som mulig.

Det blir derfor spennende å se hvordan domstolskommisjonen vil velge å modernisere domstolsystemet vårt. Vi mener at et av de viktige spørsmålene i dette arbeidet må være: Hvordan kan vi, av hensyn til kvalitet og effektivitet, på best mulig måte ta vare på jordskifterettens særpreg innenfor domstolsystemet?

Enn så lenge er det mange utfordringer med fast eiendom som vi må forholde oss til. Jordskifteretten kan i mellomtiden gi «førstehjelp» til naboer som trenger det.