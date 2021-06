Jeg fikk ikke BTs beskrivelser av «Djuphavsslettene» til å henge på greip. Så jeg leste boken.

Vi trenger forfattere og diktere til å gi ord til det ordløse og ubegripelige.

– Det intense språket er åpenbart et litterært valg: «Det er sånn eg vil skrive, frå magen og blodet.» Og det er nettopp dette intense, kroppslige språket som Kvalvaag (bildet) har gitt en litterær form, mener Vigdis Songe-Møller. Foto: Eirik Brekke

Vigdis Songe-møller Professor emerita, UiB

Hilde K. Kvalvaags bok «Djuphavsslettene» om hennes 19 år gamle sønns selvmord har fått mye oppmerksomhet i BT de siste ukene.

Først et stort intervju med forfatteren den 4. juni, en anmeldelse som slakter boken den 12. juni, og den 22. juni skriver BTs kulturredaktør – på bakgrunn av selv å ha mistet en nær venn i selvmord – et langt forsvar av Johannes Grytnes’ slakt.

Jeg mener både Johannes Grytnes og Frode Bjerkestrand fraskriver boken så å si enhver litterær verdi.

For Grytnes er romanen slik sorgen er: «overspent, full av forslitte vendinger, blind for sin egen tilkortkommenhet og sin egen unyanserte selvsentrerthet».

Bjerkestrand ser en likhet mellom romanen og fenomenet selvmord: «ingen forløsning eller forklaring». Den ville kanskje vært mer relevant «dersom denne hadde fått en bredere litterær bearbeiding. Litt avstand, kanskje.»

Grytnes’ anmeldelse trigget meg til å lese boken. «Aldri før har jeg grått så mye av en bok», skriver han. «De første 120 sidene er et frontalangrep på leserens speilnevroner».

Kvalvaags tekst har med andre ord rammet anmelderen hardt. Videre kommenterer han «den enorme intensiteten som ligger i det nakne sorgspråket», et språk som formidler «hemningsløs, vill kjærlighet som har mistet ankerfestet sitt og driver rundt i stormen».

Han hevder at det viktigste for Kvalvaag er «gjengivelsen av virkeligheten, mer intim og sann enn alle verdens knausgårder.»

For meg fremsto disse beskrivelsene som en bekreftelse på bokens litterære kvaliteter. Den som kan skrive et så sterkt og effektfullt språk, må være en begavet forfatter, tenkte jeg.

Men nei, Grytnes’ beskrivelser var ment som det motsatte: det dreier seg om «rene følelsesutbrudd», «språket er helt uten avstand og filter», med andre ord uten litterær verdi.

Denne ufiltrerte stilen er ifølge Grytnes neppe et bevisst valg fra forfatterens side, og de gangene han finner en metafor eller «en språklig finurlighet» i teksten, er dette påklistret.

Alt i boken, om det så er det nakne sorgspråket eller språklige finurligheter, synes å vitne om forfatterens manglende litterære håndverk. Jeg fikk ikke dette til å henge på greip. Så jeg leste boken.

Jeg gråt ikke da jeg leste den, men ble sterkt grepet. Boken er en intens og til dels sjokkerende ærlig utforskning av hva sorgen gjør med et menneske, hvordan smerten og raseriet over alt og alle tar fullstendig overhånd, men også hvordan kjærligheten etter hvert åpner for nye perspektiver på verden utenfor.

Det intense språket er åpenbart et litterært valg: «Det er sånn eg vil skrive, frå magen og blodet.» Og det er nettopp dette intense, kroppslige språket som Kvalvaag har gitt en litterær form.

Noen smakebiter: «Sorga sit i hovudet og i brystet, ei svart sol i magen. Eg har sorg med spreiing, ei svært alvorleg og aggressiv form for sorg.» (110)

«Det har gått ni månader etter at du døde. I ni månader har eg båre på sorga som eit foster i magen. Her oppe på fjellet, nær skyene, i glitrande måneskin som ligg mjukt på det harde snødekket, føder eg den permanente kjensla av sorg, den eg skal bli meir og meir van med.» (280)

«Kva plante var du, Victor, ei ørkenplante eller syrinen i hagen som stadig blir angripen av hjorten? Kvar gong ho held på å komme over kneika, blir ho trampa ned.» (383)

Her er flust opp av metaforer, men at de skulle være forslitte eller påklistrede språklige finurligheter, er vanskelig å forstå. Så vidt jeg kan se, er de originale og åpner for nye og uventede måter å forstå sorgen på.

Selvmord er en stum handling som ikke selv etterlater seg noen svar. Selvmordet setter et absolutt, stumt punktum, som gjør sorgen vanskelig å bearbeide.

Hvorfor? er et spørsmål vi selvmordsetterlatte aldri får et klart og sikkert svar på. Kvalvaag søker gjennom nesten 400 sider etter et slikt svar, hun leter etter det i alle krinkelkroker av livet med Victor, men spørsmålet blir stadig stående åpent.

Det overspente og selvsentrerte som Grytnes ser i romanen, er tydelig til stede i morens aldri hvilende og fortvilte søken etter å forstå Victors selvmord – gjorde hun ikke alt som sto i sin makt for å beskytte ham?

Var det noe hun kunne ha gjort annerledes? – men dette er nettopp noe forfatteren selv er klar over, som hun strever med, som hun til dels raljerer med, noe hun med andre ord gir litterær form.

Bjerkestrand ser ingen «forløsning» i romanen, slik selvmordet heller ikke har noen forløsning, men Kvalvaag tar oss med på en to år lang bearbeiding av sorgen, som langsomt endrer både intensitet og innhold, og som ender med en form for forsoning.

Når Bjerkestrand trekker frem sin egen erfaring med selvmord og skriver at det eneste han vil si om selvmordet til en av sine beste kamerater, var at «[h]an var et fabelaktig fjell av en fyr» og at «[d]et finnes ikke flere ord eller begreper som passer, ingen form, farge eller adekvate adjektiver», kan dette lett oppfattes som en korreks til Kvalvaags ordrike tekst.

Men selvmord er nettopp et fenomen som skriker etter å bli satt ord på, etter å bli gitt en litterær form.

Selvmord har vært et sentralt tema i litteraturen de siste 2500 år siden, fra de greske tragediene og frem til i dag. Nettopp fordi et selvmord er ordløst og i de fleste tilfeller ubegripelig og nærmest umulig å forsone seg med, trenger vi forfattere og diktere til å gi ord til det ordløse og ubegripelige.

Vi som har mistet en av våre aller nærmeste i selvmord, trenger i særlig grad disse tekstene.

På sitt beste åpner de for måter vi selv kan reflektere over erfaringene våre på og kanskje selv kan komme frem til en slags forsoning. En slik tekst er «Djuphavsslettene».