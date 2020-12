Blir vi eldre tatt for gitt av BT?

En voksende eldre befolkning trenger også eldre journalister.

Bildet er fra BTs nyhetsdesk (tatt en stund før koronapandemien). Foto: Tor Høvik (arkiv)

Jens Lorentzen Bergen

En avis bør gjenspeile sine leseres alder og hvor de bor. Bergens Tidende har gjennom sine sluttpakker stimulert eller tvunget ut journalister som er 60 år eller mer. Det finnes dessuten få bergensere tilbake i avisens ungdommelige journalistgruppe.

De mest trofaste leserne, derimot, er folk som har passert de seksti og som er bosatt i Bergen. Dette er et underlig paradoks. De ulike generasjonene er opptatt av forskjellige ting. Er det slik at BT kynisk regner med at lesere over 60 år er lojale lesere av BT uansett hva som står i avisen?

Jens Lorentzen mener det er for få eldre og for få bergensere i BTs redaksjon. Foto: Privat

Det er et pussig fenomen at kommentatorer og journalister på død og liv skal være under 60 år. Perspektivene fra disse menneskene får dominere i BTs spalter. Mange av dem er dessuten innflyttere som mangler et bergensk nettverk til å drive oppsøkende journalistikk.

Resultatet er en «flatere» og en mer endimensjonal avis. I tillegg er det slik at unge mennesker er mer preget av sin livssituasjon enn mange eldre. Dersom man har barn i barnehage, er man opptatt av barnehagens drift og innhold. Det samme gjelder journalister som har skolebarn. De er naturlig nok opptatt av skolepolitikk og skolens måte å fungere på.

Dette er livets gang, hvor viktige livsfaser preger skribentens perspektiv. Bortfall av eldre journalister gjør at BT mister penner med erfaring, livskunnskap og oppsummerende visdom. Eldre journalister med barn som er flyttet hjemmefra, kan lene seg mer tilbake og betrakte samfunnet fra andre vinkler.

Dessuten trenger en voksende eldre befolkning journalister som er opptatt av de eldres problemer og gleder. Internett har åpnet for utallige svindelfremstøt mot enkeltmennesker. Digitaliseringen av post, regninger fra det offentlige, banktjenester, inkassoselskaper etc., er blitt et problem. Særlig for pensjonister som ikke makter å følge med i digitaliserings svingene.

Burde ikke fokus på disse forholdene få en bredere plass i avisen?

Mange eldre bergensere synes det er sørgelig at livet i byens sentrum er forsvunnet. De er skeptiske til den arkitektoniske forsøplingen som har fått utvikle seg langs Bybanen. Tilsvarende reageres det på at gamle kulturperler i byen forfaller, samtidig som milliarder av kulturkroner kastes inn i nye kulturbygg i hovedstaden.

Når kommentatoren Jens Kihl harselerer over Senterpartiets forvaltning av penger til de videregående skolene i Vestland fylke, burde han kan hende sette søkelyset på det dårlige politiske håndverket som er utført i regionreformen. De fleste land innenfor EU har delegert makt til sine regioner.

I vårt land er regionreformen en skandale. Norsk sentralisme med en evig vekst av statsadministrasjonen i hovedstaden er noe mange eldre bergensere er opptatt av.

Foto: EIRIK BREKKE (arkiv)

En regionavis skal markedsføre regionens hovedstad og regionens fortrinn. Samtidig skal avisen ha et årvåkent blikk på lokale politiske makthavere og hvordan de utøver sin myndighet. I Bergen har vi et ungt byråd der den politiske tenkningen domineres av MDGs ideologi.

Til tross for overgangen til elektriske biler og busser, er det en nærmest dogmatisk fordømmelse av privatbilismen. For mange eldre er det å gå tur på Byfjellene, eller i turområder i de ytre byområder, viktig for helsebot og for å holde seg friske. De aller fleste av disse turområdene utmerker seg ved at det ikke finnes steder hvor turvandrerne kan parkere sine biler.

Det å tilrettelegge for parkeringsplasser ved turområder er en billig investering i eldre folks helse.

Den meget dyktige pensjonerte journalisten Asbjørn Kristoffersen skriver den ukentlige spalten «Eldrebølgja». Har BT bevisst stigmatisert den pensjonerte journalisten og den gruppen han skal representere? For er det slik at eldre skribenter ikke skal få ha oppfatninger om det ungdommelige byrådets gjøren og laden?

Er det slik at hvis det stilles kritiske spørsmål om kulturforvaltning, byutvikling eller håndtering av pandemien, så er det de unge journalistene som har eneretten til å gjøre dette?

Det hadde vært en berikelse for BT dersom de hadde hatt flere journalister som var eldre enn 60 år – ja, til og med eldre enn 70 år. Det finnes mange skriveføre gamlinger som kunne belyse buekorpsbevegelsen, kjegleklubbene, seniorklubbene og kontrastene med livet før og nå med innlevelse og forstand. Slike innlegg ville gledet avisens trofaste lesere.

Det er nemlig slik at eldre kan formidle glimt fra dagliglivet i landets nest største by med omegn.