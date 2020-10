Spriten flyter igjen i Heimevernet

Derfor kan du møte soldater som dunster sprit denne uken.

Denne uken avholdes en større heimevernsøvelse i Os og Bergen Sør. Smittevernet blir tatt alvorlig, forsikrer Heimevernet. Foto: Anders Martinsen, arkiv

Odd Arild Algrøy Kaptein, områdesjef HV-09202 Bergen Sør

I generasjonen før meg ble det ofte snakket om voksne menn i grønt som hadde med seg «tønnen» ut i skogen for å holde vakt. Da var det heimevernsøvelse, gjerne kombinert med alkohol og festing kvelds- og nattestid.

Denne uken er det årlig trening for Bergen sør heimevernsområde, og da er mengder med sprit bestilt inn. Flere paller faktisk.

Jeg kan forsikre naboer og sivilsamfunn om at dette kun er til medisinsk bruk, og at tidene for fest i skogen er forbi. Samtidig som samfunnet stiller høyere krav til alle samfunnsledd, er også Heimevernet en organisasjon som lever etter å håndtere beredskap på en særdeles profesjonell måte. Vi skal kjempe for Norge med det utstyret vi har tilgjengelig til enhver tid.

Kaptein Odd Arild Algrøy er områdesjef for HV-09202 Bergen Sør. Foto: Privat

Sjef Heimevernet har besluttet at Heimevernet skal gjenoppta planlagt øvings- og kursvirksomhet i høst. Naturlig nok gir covid-19 utfordringer, med tanke på å planlegge trening der flere hundre soldater og befal skal inn i samme område.

Planleggingen har derfor hatt særlig fokus på smittevern og gode gjennomføringsplaner. Det omfatter hygienetiltak, opprettelse av nærkontaktgrupper og utarbeidelse av kriseplaner sammen med lokal helsetjeneste.

Heimevernet skal også være klare til å bistå om det sivile samfunnet trenger det. Selv under en pandemi må Heimevernet stå klart til å verne om det vi holder kjært. Heimevernet har gode rutiner for å forhindre smitte og samarbeider tett med de lokale helsetjenestene.

Regjeringen sitt budskap om å åpne samfunnet gradvis og kontrollert, gjelder også oss i Heimevernet nå som vi gjenopptar aktiviteten.

Alle heimevernssoldater skal føle seg trygge på at smittevern har høyeste prioritet i planleggingen av årets trening. Gjennom å følge de retningslinjer FHI har gitt, og trene i mindre grupper på større områder utendørs, vil smitterisikoen bli vurdert som lav. Personer med symptomer eller som er omfattet av karanteneregler, må holde seg hjemme til de er erklært smittefri.

Håndsprit og avstandsregler skal hindre smitteutbrudd i Heimevernet. Foto: Bjørn Erik Larsen

Arbeidsgivere som sender sine gode kolleger, skal også være trygge på at deres folk kommer tilbake friske og raske, med kunnskap som har overføringsverdi til egen arbeidsplass. Krisehåndtering, smittevern og nye nettverk etableres i Heimevernet.

Sivil kunnskap sammen med militær erfaring gjør heimevernssoldaten til en meget skarp ressurs for Forsvaret. En lokalkjent heimevernsmann eller -kvinne vil være en tøff hindring for en eventuell motstander.

Heimevernsområdet er forberedt på at nye råd og føringer kan medføre raske endringer, inkludert kutt i aktivitet. Norge, Vestland og Bergen skal uansett være trygge på at vi har planer og beredskap, som gjør oss klare for å stå opp om det kreves.

Øvelsen vil i hovedsak foregå rundt Os og Ulven leir denne uken. Skulle heimevernssoldaten dunste av sprit, vil dette sannsynligvis være på grunn av at han eller hun tar smittevern på alvor.

Takk for at du heier på heimevernssoldaten.