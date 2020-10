Fyrverkeri bør forbys – for både dyr og menneskers skyld

Du må ikke være aktivist i NOAH for å fatte at fyrverkeri kan være det reneste helvete for dyr.

Publisert Publisert Nå nettopp

John Glenn Robertsen mener det ikke bare er hunder som blir skrekkslagne av fyrverkeribråk. Foto: Privat

John Glenn Robertsen Nesttun

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er bare oktober, men det går allikevel fort til jul og nyttår, og med dét årets høydepunkt for svært mange – nemlig oppskyting av fyrverkeri på årets siste dag.

Men flere stiller seg spørsmålet om vi kan forsvare dette, selv om det kun gjelder en dag i året. Blant annet har forskning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet avdekket at et betydelig antall hunder reagerer negativt på fyrverkeri i forskjellig grad. Lydfølsomhet er et kjent adferdsproblem hos våre firbeinte venner.

Les også Wilfred Høsteland: Privat fyrverkeri må forbys!

I Bergen kommune er loven slik at du kun kan benytte fyrverkeri eller pyrotekniske effekter fra 18.00 til 02.00 under nyttårsfeiringen. Det påbudet er det mange som gir blanke i, og fyrer av smellbatterier lenge både før og etter.

Det er dessverre ikke bare hunder som blir skrekkslagne av dette skremmende bråket. I de siste årene har mediene fanget opp at flere hester har løpt ut i panikk, og i enkelte tilfeller har veterinær vært nødt til å avlive dyret etter omfattende skader grunnet ekstrem redsel (VG 2.1.2019).

Skal vi forby alt vi ikke liker, da?

Nei, men du må ikke være aktivist i NOAH for å fatte at fyrverkeri kan være det reneste helvete for både husdyr og ville dyr. Det er snakk om å ta hensyn.

I tillegg er det fatale øyeskader på folk hvert år, og ofte i kombinasjon med sterk beruselse. At andre igjen får hjemmet sitt nedbrent, skal vi heller ikke glemme – selv om det var et større problem før med kraftige pinneraketter.