Senterpartiet sviktar Vestlandet

Høgre er garantisten for at Hordfast kjem på plass.

Ein omkamp om vegprosjektet Hordfast vil vere skadeleg for næringslivet på Vestlandet, meiner innsendaren. På illustrasjonen ser ein forslaget til flytebru over Bjørnafjorden. Illustrasjon: AMCDissing og Weitling, Statens vegvesen

Silja Ekeland Bjørkly Gruppeleder for Vestland Høgre

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hordfast, som del av ferjefri forbindelse langs kysten vår, har to formål; styrke næringslivet sin posisjon og med det sikre arbeidsplassar, og få folk og varer trygt fram.

Nyleg kom eit underleg utspel frå Senterpartiet. Dei vil bygge den eine brua til Hordfast, deretter skal dei vurdere og revurdere vidare trase. Det er eit framlegg som i realiteten sender prosjektet rett i skrivebordsskuffa.

Vi har registrert at det heile vegen har vore dragkampar i Senterpartiet kring Hordfast, men mykje av denne debatten har vore knytt til E16 og frykt for at Hordfast skulle fortrengje ein tryggare veg til Voss.

Høgre er garantisten for at Hordfast kjem på plass, skriv Silja Ekeland Bjørkly, gruppeleiar i Vestland Høgre i fylkestinget. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Nasjonal transportplan lagt fram av regjeringa, rydda denne usikkerheita av vegen – begge prosjekta er lagt inn i planen. Og med dette på plass, burde det vera tid for Senterpartiet å «belite seg». Men nei. Dette vitnar om at dei som sit på Stortinget frå Senterpartiet har manglande forståing for distrikta sine behov.

Er det ein ting næringslivet her vest har vore tydlege på dei siste åra, er det nettopp Hordfast og rask og trygg veg langs kysten vår. Ein kan undrast over om det er oppspel til komande forhandlingar med SV, eller om det rett og slett er ønske om å bruke pengane andre stader i landet som ligg bak.

Les også Er ikkje Bergensbana viktig likevel?

For dette er sikkert: Ein omkamp om Hordfast no, med vurdering av nye trasear, er å skyte ei kvit pinn etter eit prosjekt som i tiår har stått øvst på næringslivet si ønskjeliste. Og den beste måten å sikre at Vestlandet på ny må stille sist i køen for rask og trygg veg for våre innbyggarar.

Høgre er garantisten for at Hordfast kjem på plass, med Senterpartiet i regjeringskontora er Hordfast i spel.