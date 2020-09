Ikke send studentene hjem for godt!

Å gå over til langvarig, fulldigital undervisning må være det siste tiltaket regjeringen vurderer.

Smittesituasjonen i Bergen har nå gjort det nødvendig å gå over til nærmest full digital undervisning, skriver professor Pinar Heggernes. Foto: Frank May (arkiv)

Pinar Heggernes Instituttleder for Institutt for informatikk, UiB

Denne uken foregår nesten all undervisning ved Universitetet i Bergen digitalt, slik som det gjorde i andre halvdel av forrige semester.

Sommeren 2020 har vært en spesiell tid for undervisere og studiepersonell ved UiB. De aller fleste måtte bruke sommeren til å forberede høstens undervisning på en helt ny måte.

Vi har lagt opp all undervisning slik at den skal kunne følges både ved fysisk tilstedeværelse og via nett. Undervisningsrom har blitt tilrettelagt på en slik måte at de tar imot en brøkdel av sin opprinnelige kapasitet, og studentene har blitt inndelt i mindre grupper.

Alle får tilbud om fysisk undervisning, samtidig som de kan følge alt på nett, dersom de ikke kan møte opp på grunn av karantene eller sykdom.

Et enormt maskineri av både undervisere og teknisk og administrativ stab jobbet gjennom hele sommeren, samt dag og natt de første to ukene av semesteret, for å tilrettelegge alt dette. Var det verdt det?

Ja, så absolutt!

Å kunne ønske alle studenter fysisk velkommen, spesielt de ferske, har vært en ubeskrivelig glede. Å se de oppvakte, nysgjerrige og spente ansiktene, å se Norges fremtid rett foran seg. Å kunne snakke med dem i samme rom og la dem bli kjent med hverandre og med universitetet, har vært uvurderlig.

Smittesituasjonen i Bergen har nå gjort det nødvendig å gå over til nærmest full digital undervisning for en periode. Nasjonalt vurderes dette som et permanent tiltak.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo advarte mot dette i VG i forrige uke. Han er med rette bekymret for at dette kan føre til stort frafall fra studiene.

Hvorfor er vi som jobber med studenter så opptatt av deres fysiske tilstedeværelse på universitetene? Hvorfor kan de ikke bare være hjemme og studere på nett?

Det er fordi en universitetsutdanning er så mye mer enn å følge undervisning i et studieprogram. En slik utdanning gir generiske ferdigheter og dannelse gjennom diskusjoner med medstudenter, undervisere og forskere.

Forskningsbasert undervisning, som fremheves i UiB sin strategi, krever kontakt mellom studenter og forskningsmiljø utenfor regulær undervisning.

Å kunne delta på seminarer, debatter og arrangementer initiert av forskningsmiljøene, er like viktig i et utdanningsløp som fagene studentene følger.

Uten alt dette blir utdanningen ved universitetene redusert til nettkurs. Studentene får undervisning, men ikke fullverdig utdanning. Norge får ikke den fremtidige arbeidskraften vi trenger, for å takle de mange utfordringene som venter oss.

La oss fortsatt få tilrettelegge for fysisk og digital utdanning samtidig, gjennom denne pandemien.

Å sende studentene hjem og gå over til langvarig full digital undervisning må være det aller siste tiltaket regjeringen vurderer, dersom man ikke får kontroll på pandemien.