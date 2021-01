Henning Warloe har god grunn til å rase mot Hurtigruten, men han raser av feil grunn

Det er 175 millioner andre grunner til å være rasende enn litt fløyting på nyttårsaften.

Heller enn å fokusere på fløyting på nyttårsaften, burde høyrepolitikere som Henning Warloe satt søkelys på de 175 millionene som går til de utenlandske eierne bak Hurtigruten, mener innsenderne. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Robert Næss; Ole-Andreas Elvik Næss

Hurtigruten har nemlig mottatt 175 millioner kroner i kontantstøtte fra staten på grunn av pandemien. Hurtigruten er eid av et Luxembourg-registrert selskap og et par norske milliardærer. Selskapet i Luxembourg er igjen eid av et oppkjøpsfond med adresse i London, og investorene i dette selskapet er ikke offentlig kjent, men regjeringen velger likevel å støtte dem med enorme pengebeløp.

Ordningen er forlenget til februar, og da vil det nok rulle inn minst like mye de neste månedene.

Kompensasjonsordningen ble utviklet for å unngå at arbeidsplasser forsvinner permanent. Ordningen kom lynraskt på plass i mars og den var et viktig bidrag til at den norske økonomien greide seg så bra gjennom den første krisen. Men en god førstehjelp er ikke alltid det samme som en langsiktig behandling, og etter vårt syn burde ordningen vært endret allerede etter noen få måneder.

Det skjedde ikke.

Som Erna sa i nyttårstalen, har 2020 vært et vanskelig år. Regjeringen har måttet innføre viktige tiltak på kort sikt. Normalt har vi et styringssystem hvor beslutninger tar lang tid. Det har den fordelen at mange blir hørt og at saksbehandlere i departementene får god tid til å foreta vurderinger.

Det kan virke som at når beslutninger skal foretas raskt, så er det de mektige bedriftene som kommer best ut av det.

«Er det riktig å dele ut så mye til et selskap som har steinrike eiere og som attpåtil har syndet med smittevernet?» spør Ole-Andreas Elvik Næss (til v.) og Robert Næss.

Beregningene våre viser i hvert fall at noen få selskap, deriblant Hurtigruten, fikk en stor del av støtten som var ment for bedrifter over hele landet.

Allerede pr. august hadde Hurtigruten fått like mye i støtte som 13.000 småselskap. Hurtigrutens båter vil fortsatt være der til sommeren selv om eierne hadde fått finansielle problemer.

Slik er det ikke for alle småbedriftene. Den norske staten går i år med et underskudd på flere hundre milliarder kroner, og pengene skaffes til veie ved å tappe oljefondet, som også tilhører de neste generasjonene.

Da bør vi stille noen krav til selskapene som mottar støtte.

Er det riktig å dele ut så mye til et selskap som har steinrike eiere og som attpåtil har syndet med smittevernet? I en krevende periode er det derfor viktig at politikerne rundt omkring i landet hjelper regjeringen, som må ta beslutninger på kort tid.

Derfor hadde det vært bedre at ledende høyrepolitikere som Henning Warloe satte søkelys på de 175 millionene som går til de utenlandske eierne bak Hurtigruten, heller enn å fokusere kun på fløyting på nyttårsaften.