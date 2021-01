Derfor dør handelen i Bergen sentrum

Hovedproblemet er ikke bompenger, netthandel og pandemi – men mangel på boliger.

Mange skulle gjerne bodd i byen, men det bygges for lite der, mener innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

John Glenn Robertsen Nesttun

Selvsagt er det mange årsaker til kraftig omsetningssvikt innen handels- og servicenæringen i Bergen sentrum. Etter som tiårene har passert, har folk også fått nye vaner. Man handler det meste i sin bydel, og da blir de store kjøpesentrene for mange et naturlig valg.

Du kan kjøre til døren, parkere gratis og du har det du trenger. Ikke bare dagligvarer, klær og hvitevarer – men bibliotek, tannlege, fysikalsk behandling, bank, frisør og mye, mye mer.

Men sentrum har samtidig spennende butikker og steder som du overhodet ikke finner på verken Lagunen, Oasen eller på Åsane Storsenter. Det er også et rikt utvalg av utesteder og kulturtilbud for noen hver smak – selv om de nå lider hardt under strenge restriksjoner.

John Glenn Robertsen oppgir å ha stilt fire politikere dette spørsmålet: «Vil du som politiker gå inn for at det bygges mange flere boliger i Bergen sentrum?» Foto: Privat

Hva må til for å sørge for et levende sentrum også i årene fremover? Innbyggere! Det bor altfor få mennesker i sentrum, rett og slett. Mange skulle gjerne ha bodd der, men det bygges svært lite. Dette er en villet politikk fra byens folkevalgte, som også har høydeskrekk hva gjelder boliger.

Det er en kjent sak at Bergen kommune er beryktet for sendrektighet i saksbehandling. Det rammer en sårt tiltrengt boligbygging, som også må inkludere sentrum. Dette fører igjen til prisstigning på det eksisterende boligmarkedet.

Eiendomsmegler Kurt Fridtjof Buck skrev i et BT-innlegg (16.12.2020) at sentrum kunne trenge opptil 20.000 nye boliger. Det høres mye ut, men jeg vil tro at folk som har dette som yrke sitter inne med mye kompetanse.

Illustrasjonen viser et forslag til bolig- og næringsutbygging på Dokken. Foto: MIR / MAD / Asplan Viak

Politisk nestleder i Bergen Venstre, Heine Johansen gikk friskt ut i avisen og uttalte at Venstre heier på handelsstanden i sentrum, og at de ønsket å legge til rette for at flere kan bosette seg sentrumsnært (BT 16.7.2020). Akkurat det kan nok Johansen skyte en lang pil etter siden de styrer sammen med Miljøpartiet De Grønne. De foretrekker kanskje å la humlen suse – for miljøet, selvsagt.

Undertegnede kontaktet fire kjente politikere i byen og stilte følgende spørsmål:

«Vil du som politiker gå inn for at det bygges mange flere boliger i Bergen sentrum?»

Ingen av representantene for SV, Rødt, KrF og faktisk Høyre ønsket å svare. Det hadde kanskje hjulpet hvis undertegnede hadde vært journalist, og ikke bare «mannen-i-gata»?

Til slutt må nevnes et moment man fort kan glemme. Butikkene i sentrum har et forbedringspotensial, og det heter åpningstider. Det nytter ikke å grine over lite kunder når mange av dere låser døren klokken 17 hverdager. Da har de fleste akkurat rukket å få i seg middagen etter jobb og skole.