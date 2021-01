«Aldri igjen» er også ditt ansvar

Å lære fortidens grusomhet i detalj er ikke en umiddelbar vaksine mot urettferdigheten vi møter i dag.

Julie Ødegaard Borge (til v.) og Marita Nygård i Raftostiftelsen. Bildet er fra Møhlenpris, like nedenfor Raftohuset. Historien om gutten som er malt på husveggen, Oscar Müller som ble drept i Auschwitz, blir tatt opp i undervisningen som skjer på Raftohuset i forbindelse med Holocaustmarkeringen 27. januar. Foto: Privat

Julie Ødegaard Borge Undervisningsleder, Raftostiftelsen

Marita Nygård Undervisningsrådgiver, Raftostiftelsen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Holocaustdagen 27. januar har de siste 20 årene blitt markert i Norge ved å minnes dem som måtte gi tapt i møte med umenneskeliggjøringen, torturen og døden under Holocaust. Dagen er samtidig en kampdag, en dag for å markere hvilket samfunn man ønsker å bygge, og hvilke verdier man ønsker å legge til grunn for dagens og fremtidens fellesskap.

Da er det lett å bruke store ord og sterke formaninger: Aldri igjen. Slagord som fester seg i minnet og føles viktige. Aldri igjen. Men hva betyr egentlig dette i dag? Og hvordan oppnår vi en fremtid der «aldri igjen» er en realitet?

Å lære fortidens grusomhet i detalj er ikke en umiddelbar vaksine mot urettferdigheten vi møter i dag. Vi trenger en overgang – en bro – som kan hjelpe oss å kjenne igjen liknende trekk i vår egen tid.

Dersom Holocaustdagen skal ha en slik funksjon, trenger vi mer enn de sterke emosjonene. Da er det viktig å bruke dagen til å se til, og kritisk på, vårt eget samfunn og vår egen tid.

I etterkant av Holocaust var det mange forskere som stilte spørsmålet «hvordan kunne dette skje?», et spørsmål som kanskje aldri vil bli ferdig diskutert. Blant mulige svar på spørsmålet er Albert Banduras teori om moralsk avkobling, som ser på mekanismer som på ulike måter bidrar til at helt vanlige mennesker blir i stand til å gjøre grusomme ting mot hverandre, uten anger.

En av disse mekanismene handler om opplevelsen av ansvar. Dersom vi ikke kjenner på et ansvar for våre egne handlinger, eller dersom vi kjenner på at andre har ansvar for å rette opp i en urettferdig situasjon, vil dette påvirke hvordan vi handler.

Spørsmålet om ansvar var en del av Nürnbergprosessen i 1945-46, hvor et viktig utfall var å fastslå at hvert enkelt individ har ansvar for egne handlinger, uavhengig av hva man blir beordret til å gjøre.

Opplevelsen av ansvar er et viktig bakteppe for markeringen av denne dagen; opplevelsen av et ansvar for at Holocaust og den menneskelige ondskapen aldri må glemmes, et ansvar for våre forfedres delaktighet eller likegyldighet til det som skjedde, og samtidig et ansvar for å legge grunnlaget for en fremtid hvor denne typen overgrep ikke vil finne sted.

De siste tre årene har Raftostiftelsen i samarbeid med Stiftelsen Espeland Fangeleir og Gestapohuset i Veiten 3, invitert skoleelever i Bergen til markering av dagen. Denne markeringen gjør vi nettopp i troen på at et samfunn fundert i menneskerettighetene og likeverd er mulig. I markeringen av Holocaustdagen utforsker vi hva det vil si å ha ansvar.

Hvert år arrangeres et fakkeltog på Møhlenpris for å minnes jødene som ble deportert derfra. Her fra arrangementet i 2012. Foto: Sean Meling Murray (arkiv)

Fra Møhlenpris, et steinkast fra Raftohuset, ble det 25. november 1942 blant andre arrestert og deportert tre barn: Samuel, Bertha og Oskar. Ingen av dem skulle noensinne komme hjem igjen.

Hvor går grensen for ansvaret knyttet til tilintetgjørelsen av disse menneskene? Er det begrenset til Hitler? Stopper det hos Karl Marthinsen, daværende leder for statspolitiet i Norge? Hva med Bergens Tidende som trykket annonsen om stemplingen av jødenes pass i januar 1941? Hva er ansvaret til de ansatte ved Bergen politikammer som registrerte jødene i Bergen, og senere arresterte dem? Kunne rektor ved Fridalen skole ha gjort noe når to politifolk dukket opp for å arrestere Oscar Müller 25. november 1942? Og kan man gi noe av ansvaret til motstandsbevegelsen?

Spørsmålet om ansvar er vel så relevant om man vender blikket mot vår egen tid og egen hverdag. Hvor stort ansvar har egentlig vi som enkeltindivider når vi ser og møter urettferdighet? Hvilket ansvar har vi som tilskuere når vi møter mobbing og utenforskap? Hvilke muligheter har vi til å endre situasjonen?

Skal vi ha både kompetanse og motivasjon til å handle i møte med urettferdighet, holder det ikke at vi lærer å gjenkjenne det ekstreme. Vi må lære å kjenne igjen nyansene av urettferdighet i vår egen tid, og samtidig erfare at små handlinger kan føre til positive forskjeller.

Selv om ikke alle har maktposisjoner, har vi alle i større eller mindre grad mulighet til å bli hørt og ha innflytelse på viktige områder i samfunnet.

Det betyr også at vi har et ansvar for, og ikke minst muligheten til, å ivareta menneskeverdet til dem som omgir oss. Enten de dundrer løs hatefulle ord på tastaturet, stormer den amerikanske kongressen eller sitter stille og ser på.