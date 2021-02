Halv pris med fergebillettøren Støre

Høyre er ikke bare er et kalkulatorparti, men et dårlig et.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og ordfører Marte Mjøs Persen under valgkampen 2017. Persen er nå førstekandidat i Hordaland for Ap i stortingsvalget. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Marte Mjøs Persen Ordfører i Bergen og Aps førstekandidat til stortingsvalget fra Hordaland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arbeiderpartiet setter vanlige folk først. Derfor skal en Ap-ledet regjering halvere prisen på fergebilletter, samme hvor sure Høyre måtte bli for det.

En fergetur romantiseres ofte med svele og naturskjønne omgivelser. Realiteten for mange vestlendinger er annerledes: Ferge er en nødvendighet for å komme seg på jobb, og prisene – selv etter rabatt – er et stort pengesluk.

I motsetning til en rekke Høyre-representanter som er mer opptatt av å kritisere Ap enn å foreslå egne løsninger (BT 10. februar), er Arbeiderpartiet opptatt av å finne løsninger som hjelper vanlige folk i deres hverdag.

Les også Høgre-politikarar: «Ferjebillettøren Støre»

Halverte fergepriser, betalt av staten, vil gjøre nettopp det. At det blir litt mer enn halvering på de dyreste sambandene og litt mindre på de rimeligere, er i tråd med Aps politikk for rettferdighet og utjevning av forskjeller.

Det smerter åpenbart høyrepartiene at Ap har gitt et så forpliktende løfte. De vet jo at dette kommer til å bli gjennomført. Ellers hadde det ikke vært så konkret. Eller blitt frontet og gjentatt av partiledelsen selv. Eller presisert at halveringen skal starte allerede i første statsbudsjett.

Da er det jo ingen velgere som har glemt det. Ingen kommer til å glemme et så konkret løfte heller, aller minst partiorganisasjonen selv. Dette vet Ap-ledelsen, så med andre ord: Slik blir det.

Arbeiderpartiet lover halverte fergepriser dersom partiet kommer i regjering. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Derfor forundrer det meg at Høyre og Frp er så ivrige etter å skape oppmerksomhet rundt denne saken. De minner velgerne på sin egen sultefôring av kommuner og fylker. De minner velgerne på at de selv ikke har løftet en finger i storting og regjering for å gjøre noe med fergeprisen.

Og når de bruker kalkulatoren på Arbeiderpartiets offensive partiprogram for arbeid og velferd, minner de velgerne på at Høyre ikke bare er et kalkulatorparti, men et dårlig et. Det er kort tid siden Høyre-landsmøtet vedtok fjerning av hele formuesskatten, uten tanke på hvilke nye, usosiale kutt man da måtte innføre for å dekke inntektstapet.

Kuttene høyreregjeringen allerede har trumfet gjennom – tannregulering, bilordning for multihandikappede, gratis fysioterapi for brannskadde og kreftsyke, brillestøtte for barn og mye mer – blir bare forsmaken.

Til slutt: De fire Høyre-representantene må gjerne lage kobling mellom Jonas Gahr Støre og Vinskvettens legendariske Peder. «Ferjebillettøren Støre» er tittelen på BT-innlegget deres.

Jonas takker og bukker. Peder kunne være brysk å møte noen dager. En blid fergebillettør Jonas som sier «Det blir halv pris», vil jo bare være trivelig.