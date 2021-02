Idrettshallene er eneste alternativ

Effektiv og trygg vaksinering vil gagne unge på sikt.

Vi ønsker å skjerme barn og unge mest mulig, derfor tar vi grep for å minske de negative følgene det vil få for barn å bruke hallene. Foto: Ørjan Deisz / Bjørn Erik Larsen

Endre Tvinnereim Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Vi planlegger nå for massevaksinering av prioriterte grupper av byens befolkning, noe som gjør at vi ser et lys i en tunell som har vært mørk lenge. Å få vaksinert folk er første steg mot en verden vi kan kjenne mer igjen.

Trine Ottesen, utøver og mor til barn i kunstløp, har skrevet et viktig og svært engasjert innlegg om hvordan behovet for vaksinering også i perioder kan gå ut over barn og unge.

La det være klart: Selv om vaksinering er noe av det viktigste vi kan gjøre i tiden fremover, er vi ikke fornøyd med at dette går ut over barn og unge. Vi ønsker å skjerme denne gruppen mest mulig. Nettopp derfor tar vi grep for å minske de negative følgene for barn og unge som til vanlig bruker disse hallene.

Åsanehallen er ikke i bruk av hverken skoler eller idrettslag. Å bruke den til vaksinering er dermed ikke til ulempe for barn og unge, mener byrådene. Foto: Odd Mehus

Når det gjelder de valgte hallene, er faktum slik at Bergenshallen ikke vil bli brukt til vaksinering før vintersesongen er over. Isen i denne hallen fjernes tradisjonelt i midten av mars, og det gjør den også i år.

Åsanehallen er ikke i bruk av hverken skoler eller idrettslag, og er allerede i bruk som luftveisklinikk. Vadmyrahallen brukes i dag i liten grad av skolen på dagtid.

Sandslihallen er det verre med - den brukes både av skoler og idrettslag og nettopp derfor vil vi ikke bruke denne til vaksinering med mindre det er helt nødvendig, og da bare deler av hallen.

Sandslihallen bør kun brukes dersom det er helt nødvendig, siden det er mye aktivitet her. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Så kan en godt spørre seg, som Ottesen gjør, hvorfor en ikke bruker andre typer lokaler. Svaret her er at vi har behov for større vaksinasjonslokaler for å sikre nok kapasitet og fart i vaksineringen.

Vi har vurdert både kommunale og private lokaler i de ulike bydelene. Vaksinasjonslokalene må legge til rette for effektiv og trygg vaksinering. De må være geografisk spredt, de må være tilgjengelige for gående, kjørende og de som er avhengig av kollektiv transport. De må også være av en viss størrelse for å kunne skaleres opp og ned etter behov.

Når idrettshaller er foreslått, er det fordi det ikke er funnet andre egnede lokaler i området.

Med rask, effektiv og trygg vaksinering er vi på vei mot en bedre fremtid der barn og unge får en normal hverdag. Det fortjener de, og det er det vi jobber for hver dag.