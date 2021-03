Kjønn er ikke en følelse, og kvinner er ikke kroppsdeler

Nå bør både transpersoner og politikere forsvare kvinners rettigheter og jobbe mot kvinnefiendtlighet.

Innsenderne er ikke enige med Karoline Skarstein i at noen menn kan bli gravide. Foto: Gorm Kallestad / NTB / illustrasjonsfoto

Christina Eline Ellingsen; Anne Kalvig; Benedichte Lyngås Women’s Human Rights Campaign Norge

Nei, Karoline Skarstein (BT 17. februar), menn kan ikke bli gravide og føde. Kun kvinner kan det.

Biologiske kvinner som endrer juridisk kjønn, er transmenn. Kvinners historie, liv og erfaringer skal ikke defineres ut av lovverk, språk og offentlighet på grunn av en trend kalt kjønnsidentitetsideologi, lobbyert frem av den statlig finansierte pressgruppen FRI og deres støttespillere.

Forslag om å fjerne ord som kvinne og mor, og om å gjøre kjønnede egenskaper kjønnsnøytrale, dukker opp i en rekke lovendringsforslag både i Norge og i utlandet.

Dette er ikke tilfeldig, men et resultat av en «inkluderingspolitikk» som har erklært referanser til biologisk kjønn som diskriminering ut fra kjønnsidentitetsideologisk tenkning, en ikke-vitenskapelig ideologi som går på bekostning av kvinners menneskeretter.

Lovendringsforslaget «Prop 66 L» som ble vedtatt høsten 2020 (Hatparagrafen) startet som en politikk som skulle bedre rettsvern mot kjønnsbasert kriminalitet, applaudert av FNs kvinnekommisjon.

Da lovendringene ble vedtatt, ble imidlertid ikke ordet kjønn nevnt en eneste gang, kun kjønnsidentitet og -uttrykk, altså ikke biologisk kjønn. Dette er eksempler på hvordan slettingen av kvinners kjønnsbaserte rettigheter ser ut.

I Storbritannia har folk fått med seg angrepene på kvinner, hvor de blir omtalt som kroppsfunksjoner eller kroppsdeler i lovverket, i stedet for som hele mennesker.

Et forslag om å gi kvinner i politikk utvidet mulighet til å fortsette i politikk etter fødsel og barsel, er skrevet uten at ordet kvinne eller mor er nevnt en eneste gang, og regjeringen måtte etter press medgi at man kan kalle kvinner gravide kvinner og mødre! Nå stiller politikere der opp for å forsvare kvinner mot slik dehumaniserende og kvinnefiendtlig politikk.

WHRC Norge inviterer herved både norske transpersoner og politikere til å forsvare kvinners rettigheter i Norge.