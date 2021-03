Foreldrepermisjonen bør være mer fleksibel

Tredelingen oppnår det motsatte av likestilling.

Utvidelsene av støtteordningene er fremdeles ikke tilstrekkelige for å kunne kombinere jobb og barn på en god nok måte, mener statsråd og firebarnsfar Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Privat

Dag Inge Ulstein Utviklingsminister, KrF

BTs Eirin Eikefjord tegner denne uken opp et totalt misvisende bilde av KrFs familiepolitikk. Vi mener tvert imot at det å gi familiene rom til å forme sin egen hverdag, er en moderne tilnærming til dagens barnefamilier.

«I KrF er oppskriften på trygghet gjerne at mødre holder seg mest mulig hjemme og at staten betaler», skriver Eikefjord. Det er absolutt ikke det dette handler om!

Vi synes det er viktig at fedre tar ut pappapermisjon. Forskning viser nemlig at fedre som involverer seg i barnet og er «hands on», gjennomgår fundamentale nevrale og hormonelle endringer som styrker båndet mellom far og barnet.

Sagt på en annen måte: Det gjør noe med hjernen til oss menn. Det aktiverer pappahjernen.

Biologien tilsier at mor har en spesiell rolle i starten av barnets liv. Det kan vi ikke «likestille» oss bort fra, mener innsenderen. Foto: Privat

Jeg hadde selv permisjon da Elle, vår eldste datter, var tre til åtte måneder. Dagene brukte jeg til å komme meg X antall ganger mellom Laksevåg og Psykologisk fakultet. For statusen var fullamming. Det virket umulig å få dråpene fra flasken over til den lille. Og gråten passet ikke alltid med forelesningspausene til fruen. Dermed ble det VM i iherdig byssing der på fortauet i Christies gate.

Stress var det, men verdifullt og riktig for oss. Permisjon nummer to, tre og fire ble annerledes. Fordi situasjonen, behovene og barna var annerledes.

Som dere skjønner, heier jeg på pappahjernen. Det er likevel ikke tvil om at biologien tilsier at mor har en spesiell rolle i starten av barnets liv. Det kan vi ikke «likestille» oss bort fra.

Ikke bare lytter foreldre til forskning om tilknytningens betydning når mor i mange tilfeller velger å være mest hjemme. Mor erfarer både kroppslig og emosjonelt hvor avgjørende dette biologiske båndet er. Ikke minst for barnet. Eikefjord har i tidligere kommentarer selv tatt opp hvor belastende det kan være å gjennomføre et svangerskap.

Et resultat av dagens tredeling er at mor tar ut ulønnet permisjon for barnets beste. Dermed sier også mor fra seg viktige rettigheter som sykepenger. Tredelingen er rett og slett feilslått.

Den rigide tredelingen handler mer om likestilling og arbeidslinjen, enn å ta familienes utfordringer på alvor. Resultatet blir den ubehagelige tvangstrøyen «one size fits all». Det er en umoderne tilnærming til dagens familier som kommer i alle størrelser og fasonger.

Ida Lindtveit Røse (KrF), tidenes yngste statsråd, viste nettopp KrFs hovedpoeng. 27 år gammel avbrøt Ida permisjonen og overførte den til partneren.

Kjernen ligger i at hun valgte.

Ikke politikerne på Stortinget.

Heller ikke aviskommentatorene.

Ida Lindtveit Røse (KrF) viste KrFs hovedpoeng da hun overførte permisjonen sin til mannen sin, skriver innsenderen. Foto: Ned Alley / NTB

Flere yrkesgrupper opplever at tredelingen motvirker likestilling. Kvinner som jobber turnus på skip eller offshore, må velge mellom å forlate sin syv måneder gamle baby for å være borte i ukevis, ta ut ulønnet permisjon, eller rett og slett si opp stillingen for å finne seg en mer tilrettelagt jobb.

Det finnes mange eksempler på at det er best for familien at foreldrepermisjonen er mer fleksibel: For gründere av begge kjønn, der en lang permisjon ikke passer. Ja, alle arbeidsplasser der man ikke kan flekse med arbeidstid og ammefri. I disse yrkene er gjerne kvinner overrepresentert: Som leger, sykepleiere og hjelpepleiere.

Tredelingen ble til i «likestillingens navn». Paradoksalt nok har man oppnådd det stikk motsatte av likestilling nå. Mange kvinner velger å ta ut ulønnet permisjon, med tilhørende tapte pensjonspoeng.

Selvfølgelig kan en skreddersy familiepolitikk utelukkende på bakgrunn av områdene som Eikefjord løfter frem, som kvinners yrkesdeltakelse, lønnsnivå, mengden ulønnet permisjon, andelen barnefødsler og skilsmisser.

Men en kan faktisk også tolke disse resultatene på en annen måte. Nemlig at utvidelsene av støtteordningene som så langt er gjennomført, fremdeles ikke er tilstrekkelige for å kunne kombinere jobb og barn på en god nok måte.

KrF vil videreutvikle kontstatteordningen og gi foreldre rett til 80 prosent jobb frem til barnet er to år, skriver innsenderen. Illustrasjon: NTB

Vi i Vestland KrF fremmer derfor et forslag om å videreutvikle kontantstøtteordningen og gi foreldre rett til 80 prosent jobb med lønnskompensasjon frem til barnet er to år. Det vil gi nødvendig fleksibilitet og sikre tilknytningen til arbeidslivet i fasen der både kvinner og menn ønsker å kombinere jobb med mer tid til barna.

Småbarnsforeldrene har allerede stemt ned tredelingen. Facebook-gruppen «Permisjonen Burde Foreldre Fordele» har i skrivende stund nærmere 33.000 medlemmer med et stort engasjement.

Det forteller oss at vi må rigge ordningene bedre for småbarnsfamiliene. De fortjener bedre. Derfor ønsker KrF seg en langt mer fleksibel permisjonsordning enn den vi har i dag, slik at vi gir de minste den aller, aller beste starten på livet.