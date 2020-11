Trump har levert mer enn noen annen president i moderne tid

Derfor er min støtte til Donald Trump enkel å forklare.

Et land får den politiske ledelsen det fortjener, skriver Tomas Moltu i Partiet De Kristne. På bildet er USAs president Donald Trump omkranset av sønnen Donald og konen Melania. Foto: Evan Vucci / AP

Tomas Moltu Nestleder, Partiet De Kristne

Jeg får ofte spørsmål om jeg fremdeles støtter Donald Trump. Ofte pakket i nedlatende, aggressive eller overbærende formuleringer.

Også ved dette valget har vi kontinuerlig fått vite at Biden kom til å vinne valget, og at Trump var så langt bak at han ikke kunne klare å ta igjen forspranget. I hvilken grad dette har demotivert Trump sine velgere fra å stemme, vet vi ingen ting om.

Det som står klart for meg, er likevel at pressen i beste fall har levert en halv sannhet, påvirket valget og står igjen som den største løgneren også ved dette presidentvalget i USA.

Selv etter valget klarer ikke pressen å stille kritiske spørsmål til Biden eller Harris.

La en ting være klart. Gud endrer ikke på stemmesedler. Et land får den politiske ledelsen det fortjener. I hvilken grad mennesker har jukset ved valget i USA, er det ennå ingen som vet.

Men for at vi skal ha tillit til demokratiet, må vi ha trygghet for at systemet fungerer, og at juks ikke får noe rom.

I Norge er det ett karaktertrekk ved en amerikansk president som fremstår som viktigere enn noe annet, og det er anstendighet. Obama fikk fredsprisen fordi han var høflig og holdt fine taler. Og fordi Thorbjørn Jagland ville møte ham før Jens Stoltenberg.

Mindre viktig var det at han bombet syv land, drepte en mengde uskyldige sivile, skapte kaos i Midtøsten og styrket regimet i Iran.

Donald Trump har vært den første presidenten på uminnelige tider som har kjempet for å holde sine løfter, skriver Tomas Moltu. Foto: Alice Bratshaug

Donald Trump er den første presidenten på lang tid som ikke har startet en krig. Han er den første i moderne historie som skaper fred i Midtøsten. Før covid-19 senket han arbeidsledigheten til et nivå vi ikke har sett på 50 år, og hjalp en mengde mennesker ut av fattigdom. Mens hvite fordomsfulle nordmenn og norsk presse stemplet ham som rasist, økte Trump sin andel minoritetsspråklige stemmer.

Trump har vært den første presidenten på uminnelige tider som har kjempet for å holde sine løfter, og han har levert mer enn noen i moderne tid.

I Norge reagerer svært mange når sentrale SV-ere vil innføre abort før uke 22. I New York har Demokratene klart å få lovfestet The Reproductive Health Act (RPA), som åpner opp for abort etter uke 24 i visse tilfeller.

For alle som tror på vitenskapen og erkjenner at barnet i mors mage er et menneskeliv, blir dette vanvittig.

Trump har kuttet i skattefinansieringen av private abortklinikker og gjort mer for det ufødte liv enn noen annen president. Det bør bety noe for alle som tror at menneskelivet har en verdi.

Alle som ønsker en president som bekjemper narkotika og sexhandel med barn, bør støtte bygging av muren mot Mexico og den sittende presidentens evne til å bygge den. Den reforhandlede handelsavtalen med Mexico øker USA sine inntekter, som de kan bruke til å betale for byggingen av muren.

Hvordan kan jeg støtte en president med en slik oppførsel, får jeg ofte spørsmål om. Svaret er ganske enkelt. Jeg støtter ikke politikere for deres oppførsel. Jeg støtter dem for deres politiske agenda og deres evne til å gjennomføre den.

Jeg har dessuten en dyp overbevisning om at sosialisme dreper privat initiativ, fører land ut i fattigdom og i en autoritær retning. Jeg har en dyp tro på frihet. Sosialisme har aldri fungert i noe land.

Støtten til Donald Trump er derfor enkel å forklare.