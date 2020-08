Heltene på Kvinneklinikken

Vilde Angerman mener de ansatte ved Kvinneklinikken har en helt spesiell evne til å ta vare på de nyfødte barna og mødrene. Foto: Privat

Debattinnlegg

Vilde Angerman Student og førstegangsfødende sommeren 2020

Som gravid for første gang, fikk jeg høre mye om Kvinneklinikken. I avisen kunne jeg lese om hvor dårlig det sto til der, og derfor håpet jeg at barseloppholdet ville bli så kort som mulig.

Jeg var ikke den eneste som gruet meg. Flere førstegangsfødende gruer seg til opphold på Kvinneklinikken. Av denne grunn er det ekstremt uheldig at mediene nesten utelukkende presenterer negativ omtale av Kvinneklinikken.

Dette er med på å skremme vordende mødre unødig, og det kan i verste fall gå utover deres psykiske helse, som allerede er utsatt på grunn av svangerskapet. Førstegangsfødende er en gruppe med stort behov for informasjon om den kommende tiden.

Jeg var førstegangsfødende nå i sommer. Jeg kan med hånden på hjertet si at Kvinneklinikken og de som jobber der, gjør sitt aller ytterste for å gi mor og barn en god start på sitt nye liv.

Menneskene som gjør sitt beste hver eneste dag, fortjener anerkjennelse for den fantastiske jobben de gjør. Barnepleiere, jordmødre, kjøkkenbetjening, leger og renholdsarbeidere.

I hvert eneste ledd er det kvalitet av beste sort. De har en helt spesiell evne til å ta vare på de nyfødte barna og mødrene. De har bred faglig kompetanse, og de oser av omsorg overfor de nybakte familiene.

Dette må vi ikke glemme i debatten om Kvinneklinikken.

Vi må selvsagt også la debatten handle om det 94 år gamle bygget som rommer Kvinneklinikken. Det er ingen tvil om at det materielle miljøet i bygget er skrantent. Dette erkjenner Kvinneklinikken selv.

Mange nybakte mødre må dele rom og bad med andre under barseloppholdet, noe som ikke er optimalt. Men i 2023 flytter Kvinneklikken inn i nye Glasblokkene, og her vil disse utfordringene naturligvis bli utbedret.

Vi skal ikke legge lokk på at det materielle miljøet har behov for oppgraderinger, men de førstegangsfødende der ute skal vite at de blir godt ivaretatt hos Kvinneklinikken. Fødselen hadde noen komplikasjoner, og vi ble svært godt ivaretatt. Behandlingen vi fikk ga oss fremst av alt trygghet.

Barnepleieren som så meg da barseltårene rant, ga meg ny styrke. Jordmoren som fulgte meg opp, var genuint interessert, og hadde god tid til alle spørsmål.

Renholdsarbeideren som nynnet og smilte i det hun sveipet over gulvet. Legen som tok initiativ til å dele sin faglige kunnskap.

Kjøkkenbetjeningen med et glimt i øyet og et smil om munnen. Alle disse har bidratt til trygghet som vi kunne ta med oss hjem, og støtte oss på.

Så kjære leser, vær så snill å spre ordet. For de vordende mødres helse og for heltene på Kvinneklinikken som står på hver eneste dag for oss.

Vi må ikke glemme at det viktigste av alt er menneskene, og de gjør en fantastisk jobb! Det er tross alt menneskene som gjør institusjonen til det den er, og den fortjener et godt rykte.