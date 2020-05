Vestland må stå opp for Vestlandet

Bro eller ferge over Bjørnafjorden? Det handler om mer enn bare det, skriver innsenderne. Foto: Alice Bratshaug (Arkiv)

Debattinnlegg

Pål W. Lorentzen og Geir Inge Lunde Stiftere av Initiativ Vest - en tankesmie for Vestlandet

Fylkesutvalget i Vestland sin nedprioritering av Hordfast er et knefall for sentralmakten og en trussel mot Vestlandets fremtid.

Hvorfor skal vi tvinges til å velge mellom liv og helse på den ene siden, og nærings- og samfunnsutvikling på den andre?

Vi forstår fullt ut behovet for å rassikre E16 og bygge en funksjonell og trygg E39

nordover. Hordfast er imidlertid mye mer enn en bro over Bjørnafjorden.

Det handler om å bygge broer mellom mennesker.

Det handler om å bygge Vestlandet sammen til fremtidsrettede bo- og arbeidsmarkeder.

Vedtaket medfører at den ødeleggende revirkampen bare fortsetter. I stedet burde Vestland stå opp mot sentralmakten.

Over flere tiår har vi kunnet følge sentraliseringen av det norske samfunn, gjennom blant annet en betydelig prioritering av makt og investeringer i infrastruktur i Oslo.

Bare i inneværende NTP er det lovet ca 150 milliarder kroner til Intercity rundt Oslo, et beløp som ser ut til å øke til ca. 300 milliarder kroner om overskridelsene fortsetter i samme tempo. På lik linje med hva som er gjort på Østlandet, må vi bygge en trygg, rask og bærekraftig infrastruktur

Vi står overfor store omstillinger på Vestlandet og i Norge for øvrig. Covid-19 forserer denne omstillingen og vi har rekordstor arbeidsledighet. I en slik tid velger fylkesutvalget å nedprioritere Hordfast – en infrastrukturinvestering med svært høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

I stedet burde Vestland stå opp for Vestlandet, for å opprettholde et konkurransedyktig næringsliv, bosetting og kompetanse også utenfor Oslo.

Det er vårt håp at Fylkestinget den 12. mai løfter blikket og gir en klar beskjed til makteliten om at nå er det Vestlandet sin tur.

Vi håper de ser viktigheten av å stå sammen på Vestlandet, og og av å tenke grensesprengende og langsiktig.

La oss bygge Vestlandet sammen. La oss bygge Norge sammen. Det er dette Hordfast og Rogfast dreier seg om – å knytte sammen nærmere en million mennesker som kan utvikle fremtidens næringsliv og arbeidsplasser. Lykkes Vestlandet, lykkes Norge.