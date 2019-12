BT sutrer på lederplass

Jeg tror bergensere flest setter pris på en liten oppmuntring fra Stortinget.

VIKTIG: Mange mener at folkene over fjellet favoriserer Oslo på kulturfeltet. Derfor mener jeg at merknaden om byjubileet er viktig, skriver Silje Hjemdal (Frp, bildet). Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant Frp

At Bergen klarer å få til en folkefest av sitt 950-årsjubileum, tviler jeg ikke på. Og i motsetning til lederskribentene i BT, tror jeg at bergensere flest setter pris på en liten oppmuntring fra Stortingets kulturkomité.

Bergen er en viktig by, med stolte tradisjoner. Her skjer det mye vi kan være stolte av. At BT vier avisens lederplass til å sutre over at kulturkomiteen markerer at de er positive til feiringen fremstår nærmest som komisk. Bergen er Norges nest største by.

Jeg føler et særskilt ansvar, som både bergenser og kulturpolitiker, for å løfte vår kulturby. I mange debatter blir en møtt med at folkene over fjellet favoriserer Oslo på kulturfeltet. Derfor mener jeg at jobben på Stortinget for både små og store seire i vår region er viktig.

Alle nordmenn er vel kjent med bypatriotismen til oss bergensere. Patriotisme og selvsikkerhet er kjente karaktertrekk ved oss bergensere. Er det noe jeg er sikker på så er det at vi ikke anser kulturkomiteens merknad som noe «angrep på lokaldemokratiet». Tvert imot.

Bergens byjubileum er ikke bare en «lokal» sak. En ting er at bergensere er spredd over hele landet. En annen ting er den rollen Bergen som by har hatt opp gjennom historien, og ikke minst hvilken rolle Bergen by har i dag, som kraftsentrum og «hovedstad» på vestlandet. At kulturkomiteen på Stortinget oppfordrer til positivitet og oppslutning om folkefesten, skulle bare mangle. Noe annet ville vært rart og smålig.

Jeg merker meg for øvrig at BT øyensynlig mener at merknaden er «verdiløs», fordi det ikke følger noe penger med den. Det vitner om et temmelig smalt syn på politikkens rolle.

Publisert: Publisert 12. desember 2019 20:46