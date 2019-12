Rødt bommer på åpent mål

Sofie Marhaug må rette sin kritikk mot byrådspartiene, ikke SV.

KLART VEDTAK: Bystyret har hele tiden ønsket at de aktivitetsbaserte arbeidsplassene tilpasses det arbeidet som skal utføres, skriver Mikkel Grüner. Foto: Tuva Åserud

Mikkel Grüner Gruppeleder, Bergen SV

Sofie Marhaug anklager i BT 11/12 SV for å «klage sin nød» over aktivitetsbaserte arbeidsplasser i Rådhuset.

Da bystyret vedtok å rehabilitere Rådhuset i juni 2018, fikk SV flertall for følgende forslag:

«Bystyret vil påpeke at god økonomistyring i dette prosjektet ikke handler om mulige kortsiktige innsparinger, men at arbeidsplassene blir dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets karakter, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker, slik at de ansatte får verktøyene til å gjøre en best mulig jobb»

Dette vedtaket burde ført til at byrådet, som er ansvarlig for rådhusprosjektet, nettopp dimensjonerte, innrettet og tilpasset arbeidsplassene i Rådhuset til den enkelt arbeidstaker og til arbeidets karakter.

SV har tidligere kritisert byrådspartiene for å ikke ha hørt på tillitsvalgte og ansatte i stor nok grad i denne saken, og den kritikken står seg fortsatt.

Bystyrets vedtak er nemlig klart: De aktivitetsbaserte arbeidsplassene som byrådspartiene i forrige periode innførte på fullmakt skal selvfølgelig tilpasses det arbeidet som skal utføres.

BT-sakene den siste uken viser at dette ikke har skjedd verken når det gjelder de folkevalgte eller de ansatte ved Bystyrets kontor, som Marhaug elegant overser i sin iver etter å kritisere SV.

Det er ikke sånn at cellekontorer er best for alle typer arbeid, og det er ikke sånn at åpent landskap er best for alle typer arbeid. Nettopp derfor var SVs forslag riktig. At byrådspartiene ikke har gjennomført dette skikkelig får nesten Marhaug ta opp med dem.

