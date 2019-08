MDG og Rødt er garantister for bybane til Åsane

Vi har en mer radikal miljøpolitikk enn Bergen SV.

JA TIL BYBANE: Å se en grå motorvei i Ytre Sandviken bli fjernet til fordel for en bybane vil vi alltid fortsette å stemme for, skriver Sofie Marhaug (Rødt) og Thor Haakon Bakke (MDG). BT (arkiv)

Sofie Marhaug

Thor Haakon Bakke

MDG og Rødt vil aldri føre en politikk som hindrer kontinuerlig utbygging av bybanen nordover! Å se en grå motorvei i Ytre Sandviken bli fjernet til fordel for en bybane i dagen er noe svært vakkert vi alltid har stemt for, og alltid vil fortsette å stemme for. Derfor er det så absurd at SV påstår det motsatte i BT 23.08.

Vi har alltid argumentert for bybane til alle bydeler. Rødt går lengre enn andre partier for å finansiere banen over statsbudsjettet. MDG var alene om å foreslå økte bompenger for å fullføre bybanen i Fyllingsdalen. MDG er også åpne for Bryggen-traseen i sitt program.

Verken MDG eller Rødt har noen hemmelig plan om å hjelpe Høyre til makten gjennom bybaneforhandlinger. Høyre går nemlig til valg på et samarbeid med FNB og FrP, som forutsetter at Åsane-banen aldri vil bygges. Selv går SV til valg på et byråd med Sp og Ap, og blant disse ønsker ikke Sp mer bane i neste periode.

Begge våre partier har en mer radikal miljøpolitikk enn SV i Bergen, for eksempel når det gjelder cruise: SV ønsker fortsatt masseturisme, mens MDG vil omregulere hele cruisekaien til andre formål. Rødt vil at indre havn skal reguleres til kun én kaiplass for cruiseskip med et maksimalt passasjerantall på 1000 passasjerer.

Vi er uenige med SV om traseen bør gå over Bryggen eller i tunnel, men det viktigste for begge partier er uansett kontinuerlig utbygging! SV bør heller fokusere på egen politikk videre.

Publisert 30. august 2019 10:03