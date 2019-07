Mobilen din kan drepe en god samtale

DEBATT: Mobilen forurenser den gode samtalen, på samme måte som den fossildrevne bilen er med på å legge et lokk over byen mellom de syv fjell.

DEN GODE SAMTALEN: Det beste du kan gjøre for å holde liv i det gode sosiale samspillet, er å la mobilen ligge hjemme eller på innerlommen, mener lærer Daniel Bolstad-Hageland. NTB scanpix

Daniel Bolstad-Hageland Lærer i Bergen

Sammen med noen venner sitter jeg på et av byens mange utesteder. Det drikkes, mat blir plassert foran oss, og vi diskuterer en låt som strømmes over anlegget. Alle er enige om sangen. Den har vi inne. Ingen problemer der. Men ingen av oss kommer på hvem som sitter på originalversjonen.

Jeg skyter inn det ene forslaget, kameraten min repliserer med det andre, mens tredjemann konkluderer med et glis løpende over munnen, og ber oss takke mobilen og Google for svaret på den første gåten vi var i gang med å løse den kvelden.

I noen sekunder revurderer jeg vennskapet vårt – vil det tåle tidens tann? Nå som han fant frem våpenet, tok livet av det som kunne blitt et Seinfeld-øyeblikk, der vi hadde løpt inn noen blindveier, ledd oss i hjel av alle avsporinger, og til slutt blitt enige om en konklusjon som vi alle kunne stått inne for.

Der jeg burde hentet inspirasjon fra den norske banneordboken til Ruth Vatvedt Fjeld, svarte jeg heller: «Se der, ja. Mysteriet er løst.»

Mobilen forurenser den gode samtalen, på samme måte som den fossildrevne bilen er med på å legge et lokk over byen mellom de syv fjell. Som en bomring stopper internettets søkemotorer all form for verbal trafikk. Og i motsetning til bybanen sørger den lille skjermen for at samtalen sporer helt av, fremfor å la praten gå videre på skinner.

Det beste du kan gjøre for å holde liv i det gode sosiale samspillet, er å la mobilen ligge hjemme eller på innerlommen. Ligger den på bordet, eller godt plassert i hånden din, kan du stå i fare for å drepe den gode samtalen.

Tidvis drømmer jeg meg bort til den lille landsbyen Theydon Bois like utenfor London. Det sjarmerende stedet som fortsatt kjemper mot gatebelysning, og der lokalbefolkningen lar mobilen ligge hjemme når turen går til «The Bull», den lokale puben.

Jeg kan ikke være hundre prosent sikker i min sak, men jeg antar at turister fort kjenner på mobilskammen fra blikkene til innbyggerne å dømme, dersom de skal oppdatere seg på sosiale medier når de er ute for å spise lunsj. Eller når de skal sikre seg et Kodak-moment fra stedet der tiden har stått stille en stund.

Jeg heier på deg, Theydon Bois. Du som fortsatt klamrer deg fast til fortiden og bekmørke kvelder.

Og jeg heier på deg som lar mobilen ligge hjemme, på innerlommen, og som holder deg fast til det gode 1990-tallet, der man ikke hadde et blinkende lys som tok plassen til den gode samtalen.

