Fra vondt til verre i Kashmir

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide må arbeide for at situasjonen blir tatt opp i FNs sikkerhetsråd.

PROTESTERER: Innbyggere i Kashmir brenner bilder av indiske politiske ledere i Muzaffarabad i Kashmir, fredag 9. august i år. M.D. Mughal / TT NYHETSBYRÅN

Jostein Hole Kobbeltvedt Daglig leder i Raftostiftelsen

RAFTOLEDEREN: Jostein Hole Kobbeltvedt Rune Nielsen

Denne uken har den indiske staten tatt et radikalt grep og fjernet grunnlovens paragraf 370, noe som skaper stor frykt og fratar befolkningen i delstaten Jammu og Kashmir grunnleggende rettigheter.

Indias regjering iverksatte umiddelbart tiltak på bakken. I forrige uke ble 30.000 soldater forflyttet til Kashmir, i tillegg til de mer enn 500.000 væpnede styrkene som befinner seg i delstaten fra før.

Offentlige møter og demonstrasjoner er forbudt, skoler og offentlige institusjoner er stengt, satellittelefoni er overvåket, og mobilnett, fastnett og internett er stengt.

I 2017 ble Parveena Ahangar og Parvez Imroz tildelt Raftoprisen for sitt omfattende arbeid for å dokumentere menneskerettighetsbrudd i den indiske delstaten.

For Raftostiftelsen var det viktig at verden ikke glemmer menneskene som bor og lever midt i konfliktsonen, som over lang tid har vært preget av politiske spenninger mellom stormaktene India og Pakistan.

Som følge av at all kommunikasjon nå er blokkert, vet vi ikke hva som er situasjonen til Ahangar og Imroz eller andre representanter for menneskerettighetsmiljøet i Kashmir. Nyhetsrapporter om at over 300 politikere og menneskerettighetsaktivister er arrestert, gir grunn til bekymring.

2017: Parveena Ahangar og Parvez Imroz mottok Raftoprisen for sitt arbeid i Kashmir. Tor Høvik

Den storstilte aksjonen fra den indiske staten som startet i helgen, annullerer de fleste sivile og politiske rettighetene for kashmirske borgere. Delstaten Jammu og Kashmir har gjennom grunnloven

fått anerkjent en egen konstitusjon og selvstendighet. Selvstendigheten har i realiteten vært annullert gjennom vide unntakslover siden 1990.

I det sterkt militariserte området har indiske soldater stått for drap, tortur og bortføringer. Det er anslått at minst 10 000 mennesker er drept eller bortført siden 1990. ’

Unntakslovene har gjort at indiske soldater har nytt stor grad av immunitet, og det har vært bortimot umulig å få sakene opp for domstolene.

PORTFORBUD: Soldater fra Rapid Action Force (RAF) står vakt under et portforbud i Jammu, fredag 9. august. Channi Anand / TT NYHETSBYRÅN

Når India nå har endret grunnloven med et pennestrøk, vil denne situasjonen forverres ytterligere. Den siste utviklingen føyer seg inn i et mønster, der hindunasjonalister har festet et stadig sterkere grep om den indiske staten, bekreftet gjennom parlamentsvalget i mai 2019.

Hindunasjonalistene fører en svært brutal retorikk mot alle minoriteter, både fra regjeringshold, i tradisjonelle og sosiale medier. Minoriteter utsettes for stadig mer brutal vold på gateplan, og muslimer er særlig utsatt.

FNs høykommissær for menneskerettigheter i Genève har de siste årene gjort et banebrytende arbeid med å dokumentere overgrepene i Kashmir i rapporter publisert i 2018 og 2019, trass i omfattende sabotasje fra indiske myndigheters side, og med total avvisning av rapportene som respons.

Hovedfunnene og anbefalingene i rapporten støttes av akademisk ekspertise fra universiteter over hele verden.

Den radikale linjen India nå fører overfor Kashmir, representerer ikke bare en voldsom eskalering av konflikten med Pakistan, men vil kunne få alvorlige konsekvenser for en allerede hardt prøvet sivilbefolkning i Kashmir.

I tillegg til å ta dette opp med indiske myndigheter direkte, oppfordrer vi derfor utenriksminister Eriksen Søreide (H) til å arbeide for at situasjonen også blir tatt opp i FNs sikkerhetsråd.

