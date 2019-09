Kjære Erna, Siv, Trine og Kjell Ingolf. Hvordan ville dere klart dere som uføre?

Jeg kan garantere alle som leser dette, at jeg skulle ønske at mitt liv var annerledes.

URO: Mange uføre lever i konstant bekymring for at økonomien ikke skal strekke til. Vi lever med skammen over å ikke være er en del av samfunnet, skriver Monika Schelander. PRIVAT

Debattinnlegg

Monika Schelander Bergen

For mindre enn 20 minutter siden

Jeg sitter her og ser på Debatten på NRK, alene i stuen min. Politikerne diskuterer kutt i uførepensjonen, og jeg blir oppriktig lei meg. Jeg må rett og slett skifte kanal.

Man skulle tro at en regjering valgt av folket skulle ta vare på alle i samfunnet de styrer over. Dessverre er det ikke slik i Norge i dag. Jeg blir så sint!

Da jeg var 19 år, ble jeg operert for prolaps. 20-årsdagen min feiret jeg sengeliggende. Det var ikke et valg jeg tok frivillig.

Da barna var små, var jeg så dårlig til bens at jeg var redd for å havne i rullestol. 29 år gammel, i 2003, fikk jeg diagnosen Bekhterevs. Det var ikke et valg jeg tok.

I 2016 fikk jeg diagnosen psoriasis artritt. Samtidig ble jeg operert for ny prolaps. Ikke et valg jeg tok.

Tre år seinere fikk jeg ny prolaps. Heller ikke et valg jeg tok.

Dette er en brøkdel av det jeg har vært gjennom helsemessig. Jeg kan garantere alle som leser dette, at jeg skulle ønske at mitt liv var annerledes. Men jeg er tvunget til å gjøre det beste ut av det.

Mange uføre lever i konstant bekymring for at økonomien ikke skal strekke til. Vi lever med skammen over å ikke være er en del av samfunnet. Vi lever med følelsen av å bli sett ned på, at vi nesten ikke er noe verdt, fordi vi ikke jobber.

Dagens regjering gjør det ikke enklere å være kroniker eller ufør.

Etter Debatten på NRK torsdag kveld forsto jeg at dere er mer opptatt av å ha rett, enn å lytte til de menneskene som må leve med konsekvensene av avgjørelser dere tar. Dere tar blant annet ikke høyde for at de med uførepensjon ikke har samme lønnsstigning som dere, som er i arbeid.

Heller ikke at egenandelstaket øker hvert år, og at det er blitt egenandel på fysioterapi til de som trenger det. Jeg kan garantere at økningen av sykemeldinger og uføre er et av resultatene av nettopp disse to faktorene. Behandling blir valgt bort. Mange uføre rett og slett ikke har råd.

Ikke mange politikere hadde klart seg med en årsinntekt i underkant av 300.000 kroner. Dette er hverdagen til mange uføre. Jeg er 45 år og prisgitt ressurssterke foreldre som har bygget på sitt hus for å gi meg og mine et sted å bo. Uten hadde jeg og mine aldri vært der vi er i dag.

I august i år deltok jeg på et folkemøte i Korskirken i Bergen, og møtte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han var veldig tydelig på at ingen skal føle skam over å be om hjelp når man trenger det.

Men en ting er hva politikere sier, en annen er hva de faktisk gjør. Hvis ord og handling ikke henger sammen, spiller det ingen rolle hva som blir sagt.

Gjør det ikke inntrykk å høre om familier som ikke mestrer dagens samfunn?

Gjør det ikke inntrykk at det samfunnet dere styrer, har flere barn under fattigdomsgrensen enn tidligere?

Man skulle tro at en regjering valgt av folket skulle ta vare på alle. Dessverre er det ikke slik i Norge i dag. Jeg ser at jeg sakker akterut i samfunnet jeg skal bli gammel i. Jeg ser at samfunnet ikke anser meg som like verdifull som en som klarer å jobbe.

Det er en vond følelse. Og den er det regjeringen som gir meg.

Kjære Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad.

Hvordan ville dere ha klart dere som uføre? Hvordan hadde dere som uføre sett for dere fremtiden, med deres egne i regjering?

