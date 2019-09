Er bergenserne dumme?

Vi som kommer fra Østlandet, er mildest talt sjokkert over veistandarden de siste milene inn mot Bergen.

JORDSKRED: Tusenvis av vestlendinger lever med skredfaren hver eneste dag, skriver Halfdan Carstens fra Bærum. Dette bildet er fra E16 i Vaksdal i 2015. Tor Høvik (arkiv)

Halfdan Carstens Bærum

Noen få familier i Romsdalen har fått medienes oppmerksomhet gjennom fem år. De har vært truet av fjellskred og måtte evakuere eiendommene sine et utall ganger.

Mediene har simpelthen elsket trusselen Veslemannen sto for. Støyen rundt dette fjellpartiet har rett og slett vært god underholdning, fordi vi har hatt full tillit til at NVEs prognoser ville melde «rødt farenivå» i forkant av et livstruende skred.

Geologene i NVE har på sin side drevet et forskningsprosjekt med nærmest ubegrensede midler og i full offentlighet, i håp om å forutse «katastrofen». Geologer generelt har også kunnet glede seg over å se naturkreftene i sving på en måte som lærebøkene ikke klarer.

Samtidig lever tusenvis av vestlendinger med skredfaren hver eneste dag. I slutten av august skjedde det uunngåelige igjen. Langs E16 mellom Bergen og Voss gikk to store ras om lag to kilometer fra hverandre.

Uværet den natten ble en ny påminnelse om at denne smale og svingete Europaveien som klistrer seg inntil fjellsidene, ikke holder en standard som bilistene fortjener og bompengene tilsier.

De to skredene var ikke varslet. Ingen hadde meldt «rødt farenivå» og derfor stengt veien for å sikre bilistene. Og det til tross for at strekningen, blant annet på grunn av rasfaren, i fjor ble kåret til «Norges verste vei».

En lokal geolog tok for noen år siden bladet fra munnen: «Det er livsfarleg å køyre her, og det kan godt publiserast på riksdekkande nyheiter, sidan det er stamvegen mellom Bergen og Oslo».

OPPGITT: Bergenserne klarer ikke engang å bestemme seg for trasévalg over fjellet, skriver Halfdan Carstens. Privat

Selvsagt er det mer spektakulært at en hel fjellside truer med å rase ut i et eneste, voldsomt brak under full TV-overvåking, enn gjentatte steinsprang og steinskred som er helt umulig å forutsi når kommer, og som kanskje kun tar med seg en uheldig bilist.

Det vi likevel undrer oss over er hvordan bergenserne, eller skal vi si vestlendingene, har kunnet godta en «krøttersti» når de kjører østover, at de ikke har forlangt tunnel for lenge siden.

Vi som kommer over fjellet fra Østlandet, er jo mildest talt sjokkert over veistandarden de siste milene inn mot Bergen. I stedet for å ta tak og legge fullt press på tunnel mellom Arna og Voss, krangler bergenserne om hvor stamveien over fjellet skal gå. De klarer ikke engang å bestemme seg for et trasévalg.

Slik har de holdt på i tiår etter tiår. Resultatet er at ingenting skjer. Er bergenserne dumme?

