Håvard G. Frøysa Matematiker

For mindre enn 2 timer siden

Byrådsleder Roger Valhammer og Arbeiderpartiet har i disse dager et svare strev med å danne nytt byråd. Etter valget trenger han nemlig støtte fra hele fem partier for å skaffe flertall, noe som selvsagt er krevende å få til.

Et interessant tankeeksperiment knyttet til dette omhandler Pensjonistpartiet. Etter to perioder uten mandat i bystyret og oppslutning på under 0,8 prosent, er de nå tilbake i det gode selskap. Partiet fikk nemlig 2239 stemmer i Bergen, noe som gir 1,5 prosent oppslutning og ett mandat.

Frem til august var Pensjonistpartiet plassert i samlekategorien «andre» på meningsmålinger og mottok ingen særlig oppmerksomhet. Midt i august kom det derimot en meningsmåling i BT, hvor seks av 601 personer svarte at de ville stemme på Pensjonistpartiet. Etter vekting av svarene ga dette 1,5 prosent oppslutning på målingen og ett mandat i bystyret.

Basert på dette skrev BT en artikkel om hvordan Pensjonistpartiet kunne bli en viktig brikke i bystyret med en potensiell vippeposisjon.

Etter dette fortsatte Pensjonistpartiet å bli listet som et selvstendig parti på meningsmålinger, selv om oppslutningen gikk ned. Partiet ble i større grad en del av folks bevissthet. Alt dette basert på at seks personer hadde svart Pensjonistpartiet i en meningsmåling – et meget tynt statistisk grunnlag.

Da valgresultatet kom, fikk Pensjonistpartiet 1,5 prosent oppslutning, det samme som på BTs augustmåling. Fanget BT en trend, eller skapte de den? Hadde det vært så lite som én person mindre som svarte Pensjonistpartiet i augustmålingen, er det ikke sikkert BT hadde laget artikkelen de gjorde. Denne artikkelen har sannsynligvis vært til fordel for Pensjonistpartiet, og kan ha vært det som fikk dem inn i bystyret.

Det er ikke opplagt hvilket annet parti som eventuelt hadde fått Pensjonistpartiet sitt mandat om de ikke hadde kommet inn. Hadde det havnet på venstresiden, kunne sannsynligvis Valhammer dannet flertall med fire partier i stedet for fem.

Satt på spissen kunne oppgaven til Valhammer vært enklere om én enkelt person ikke tok telefonen i august. Da hadde kanskje Pensjonistpartiet gått under radaren, og ikke fått mandat i bystyret.

Demokrati er fascinerende.

Publisert 14. september 2019 08:24