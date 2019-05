Vi må erklære klimakrise

Krigsliknende akutt-tiltak må til for å bremse utviklingen.

Mindre enn 2 timer siden







AKSJON: Aktivister tar del i en Extinction Rebellion-marsj i London, 12. Mai. – Ved å erklære nasjonal klimakrise kan politikerne vise at de tar den voksende uroen for klimautviklingen på alvor, skriver innsenderen. byoutline SIMON DAWSON/SCANPIX

Gunnar Kvåle Professor emeritus UiB, styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

Tar vi FNs klimapanel på alvor, er det grunn for sterk uro. Den kjente

journalisten i New York Times, David Wallace-Wells, skrev nylig at det er tid for panikk. Greta Thunberg bruker også sterke uttrykk: Hun vil behandle klima- og miljøkrisen som et «hus som brenner». Begge vil skremme politikere og oss alle til handling.

Dagens norske politiske ledelse har ikke forståelse for at klimasituasjonen krever krisetiltak. Vi har en statsminister som uttaler at den som skal slukke lyset på norsk sokkel, enda ikke er født. Oljen har i Norge altfor lenge hindret nødvendig omstilling.

Men nå forstår stadig flere hva som er i ferd med å skje med klima, og er skremt over situasjonen. Ungdom skolestreiker verden rundt. I Bergen samlet «klimaopprøret», med Natur og Ungdom i spissen, i mars 3500 streikende ungdommer til demonstrasjon. En ny klimastreik går av stabelen fredag 24. mai. Yrkesaktive voksne som støtter ungdommenes krav, arrangerer politisk streik onsdag 12. juni.

Klimavalgalliansen og «Klimabrølet» planlegger store demonstrasjoner i Oslo og andre norske byer i forkant av valget. I England har Extinction Rebellion hatt stor påvirkningskraft gjennom sine sivile ulydighetsaksjoner. Gruppen er nå etablert i Norge og har hatt sine første aksjoner her. Tjuefem norske ledere fra forsknings- og kultursektoren krever politisk handling på et annet nivå enn det vi i dag ser.

En global bevegelse arbeider for at stater og politikere skal erklære klimakrise. Dette betyr at klimasituasjonen må beskrives som en eksistensiell krise, og myndighetene må innføre krigsliknende akutt-tiltak for å bremse utviklingen.

Myndighetene i Skottland og Wales er de første som har erklært klimakrise på nasjonalt nivå. Etter forslag fra lederen av Labour, Jeremy Corbyn, har parlamentet i Storbritannia gjort det samme. Den 9. april i år fremmet Miljøpartiet De Grønne forslag i Stortinget om å innfri kravene som de streikende ungdommene stiller, og både MDG og SV går inn for at Stortinget erklærer klimakrise.

Klimaendringene krever store endringer i politikk og levemåte. Mye kan oppnås om flere gjør som Greta Thunberg: Snakker sant om klimakrisen og hva som må gjøres. Vi må leve som vi lærer.

Ved å erklære nasjonal klimakrise kan politikerne vise at de tar den voksende uroen for klimautviklingen på alvor.

Publisert 21. mai 2019 08:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg